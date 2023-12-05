В Україні планують боротися з ФОПами “ухилятнами”

Наразі Україна розглядає можливість перегляду системи єдиного податку для фізичних осіб-підприємців (ФОП). Ця система, яка спочатку була розроблена для сприяння розвитку малого бізнесу, зараз зловживається середнім та великим бізнесом, щоб “ухилятися” від сплати своєї справедливої частки податків.

Данило Гетманцев, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, обговорив ці проблеми в інтерв’ю “Телеграфу”. Він підкреслив, що, хоча під час війни не планується змінювати податкову модель, після війни її зміна неминуча. Зловживання нинішньою моделлю великим бізнесом, який імітує малі підприємства для мінімізації податкових зобов’язань, не відповідає стандартам Європейського Союзу, і в цьому Гетманцев погоджується з міжнародними партнерами.

Гетманцев пропонує Україні орієнтуватися на східноєвропейські країни, які успішно пройшли подібний шлях. Ці країни, на відміну від Франції чи Німеччини з їхніми різними обставинами, пропонують більш релевантні приклади для України.

У попередній заяві Гетманцев назвав Польщу потенційною моделлю для реформування податкової системи України. Однак будь-які адаптації повинні враховувати унікальні особливості України. Для порівняння, польська “спрощена” система оподаткування у 2023 році має ліміт операцій у 2 мільйони євро, який у 2024 році збільшиться до 3 мільйонів євро. Ставки податку варіюються від 3% для гастрономії до 17% для таких професій, як бухгалтери та брокери. На відміну від цього, в Україні наразі діє єдиний 5% фіксований податок для тих, хто належить до третьої групи системи єдиного податку.