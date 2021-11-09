У чому точно не слід тримати гроші: прогноз курсу валют на 8-14 листопада

Увесь минулий тиждень тенденція до зниження курсу долара не стихала. Від обвалу «американця» врятувала лише стратегія НБУ, який вчасно викуповував надлишки валюти на ринку. У рамках своєї інтервенції регулятор придбав понад 220 мільйонів доларів – рекордну для 2021 року суму.





Як зміниться поведінка долара та євро на поточному тижні? У яку валюту краще не конвертувати свої заощадження? Провідні фінансові експерти України поділилися своїми прогнозами.

На думку Олександра Болтяна, аналітика брокерської компанії Esperio, євро та долар і далі будуть падати, а гривня відповідно укріплювати свої позиції.

«У період 8-14 листопада долар коливатиметься від 26,15 до 26,35 грн/дол. Євро тим часом втримається у межах 29,95 та 30,2 грн/євро», – повідомив Болтян.

Погоджується з колегою і аналітик компанії Roboforex Андрій Гойлов. Експерт стверджує, що зміцненню нацвалюти сприятиме ціла низка факторів, як глобальних, так і форс-мажорних.

Головні фактори валютного ринку, що сприятимуть укріпленню гривні:

низький попит на іноземну валюту;

приріст золото-валютного резерву України;

стабільні ціни на експортні товари;

загроза продовження терміну локдауну.

Хоча варто зазначити, що сценарію зростання вартості національної валюти на українському ринку можуть завадити високі ціни на енергоресурси. Зокрема йдеться про газ, який минулого тижня знову здорожчав до 950 євро за 1000 кубічних метрів, тобто майже на 20%. Не найкращим чином на позиції гривні впливають і дискусії про загрозу дефолту, які наразі активно ведуться у владних колах.

Тим не менше експерти радять інвесторам, та й простим українцям, які зацікавленні в придбанні іноземної валюти, уважно слідкувати за тенденціями ринку. Зокрема євро стосовно долара зараз знаходиться на рівні 1,16 дол/євро, впевнено рухаючись до позначки 1,10 дол/євро. Тож провідна європейська валюта станом на сьогодні є не найкращим варіантом для інвестицій.