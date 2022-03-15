В Україні запрацювали нові правила обігу валюти: вимагають документи

Національний банк повернув обмеження щодо вивезення з України матеріальних цінностей. Відтепер перетинаючи кордон із сумою понад 10 тис. євро громадянин повинен надати підтверджуючі документи із банку. НБУ довелося повернути це правило, щоб не допустити виведення капіталу з України.





Про зміни в правилах вивозу з країни матеріальних цінностей регулятор повідомив на своєму офіційному сайті. Щоб перетнути український кордон із сумою понад 10 тис. євро громадянин тепер повинен надати документ, що підтверджує зняття цих грошей з його власного рахунку. Якщо ж кошти українець перевозить у вигляді банківських металів, необхідна квитанція про їх придбання.

«Сьогодні Національному банку довелося повернути вимогу про документальне підтвердження при переміщенні за кордон матеріальних цінностей вартістю більш ніж 10 тис. євро. Ми не можемо допустити виведення капіталу з України, особливо в таких складних економічних умовах», – зазначили в НБУ.

Окрім надання підтверджуючих документів, українці повинні в обов’язковому порядку декларувати всі переміщувані за кордон цінності. Заповнювати декларацію необхідно лише на гроші чи майно, еквівалентне сумі 10 тис. євро і більше. Проте у цьому правилі немає нічого нового, адже воно залишалося чинним і після початку війни.

Актуальні правила, що стосуються переміщення за кордон матеріальних цінностей, Національний банк вказав у постанові №51 від 13 березня. Постанова набрала чинності у день її затвердження Правлінням регулятора. Тож українцям, що збираються виїздити за кордон з великою сумою готівки або матеріальними цінностями потрібно подбати про відповідні довідки з банку. А інакше далі пункту пропуску заїхати не вдасться.

Нагадаємо, що зняти готівку зі свого валютного рахунку за правилами військового часу українці можуть лише в обмеженій кількості. Долари та євро можна отримати в сумі, що в гривневому еквіваленті не перевищує 30 тис грн.

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