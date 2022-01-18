Лише одна умова: яку воду можна вживати натщесерце, а яку в жодному разі

Звичка випивати склянку води перед сніданком корисна для здоров’я, але лише за однієї умови. Про це розповіла гастроентеролог Нурія Діанова .





За словами фахівця, випита натще вода, благотворно впливає на організм, але важливо, щоб вона була кімнатної температури, в іншому випадку вона не тільки не корисна, але й може зашкодити.

«Стакан води вранці натщесерце — справді корисна звичка, відбувається пробудження організму. Запускаються всі процеси, шлунок працюватиме чітко по годинах, людина матиме гарний настрій, чисту шкіру, хорошу мікрофлору», — пояснила лікар.

Гастроентеролог також порадила додавати у воду сік лимона або іншого цитрусу тим, хто не має захворювання шлунка. Проте за наявності проблем із ШКТ рекомендується утриматися від цього. Така вода, тим більше холодна, може викликати біль у животі, ймовірно розвиток панкреатиту та холециститу.