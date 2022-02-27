Сидите дома: Европа решила усложнить жизнь российским туристам

Ведущие страны мира изо всех сил ударили санкциями по гражданам РФ. В частности, Европейский союз принял решение отменить упрощенную процедуру получения виз резидентами страны-оккупанта. Внедрить в жизнь новое ограничение планируют уже с понедельника 28 февраля. Так что россиянам теперь будет крайне сложно получить разрешение на въезд в Европу.





Упрощенная процедура получения виз будет недоступна для российских бизнесменов, делегатов, парламентариев и граждан, владеющих дипломатическими паспортами. Новые правила опубликованы в официальном документе Европейского союза.

Еще одним жестким ударом по стране-агрессору станет ее отключение от системы платежей SWIFT. В субботу 26 февраля с внедрением этого мероприятия наконец согласилась Германия, которая до последнего не одобряла отключение России от глобальной системы финансовых операций. Поэтому со дня на день строжайшая санкция против оккупанта забьет гвоздь в гроб российской экономики.

SWIFT – это межбанковская международная система осуществления платежей и передачи данных. К SWIFT подключено более 11 тысяч крупнейших организаций почти из всех стран мира. Это не обычная платежная система, как MasterCard или VISA. Система SWIFT является дешевым и удобным интерфейсом, осуществляющим информационное сопровождение банковских операций.

В настоящее время проводится техническая подготовка к отключению России от этого ключевого экономического инструмента. После потери доступа к SWIFT оккупант окажется в настоящем экономическом вакууме. Перебои с импортом товаров и сумасшедшая инфляция просто уничтожат финансовую систему страны.

Кроме того, Германия готовит свой пакет санкций, включающий арест счетов нескольких инвесторов из России, крупнейшим из которых является «Газпром». Активы российской газовой компании в ФРГ составляют 25 млрд. евро. Но уже в ближайшие дни РФ полностью потеряет доступ к этой сумме, а также свои ценные бумаги и акции в немецких компаниях.

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