У поліції розповіли, що чекає власників підроблених Covid-сертифікатів

Ситуація з коронавірусом в Україні протікає вкрай складно. Уже тривалий час країна входить в ТОП-3 держав з найвищою смертністю через хворобу. Одночасно з вакцинацією з’явилися багато охочих обійти закон та отримати «зелений сертифікат» своїм шляхом. Таким чином громадяни звертаються до фізичних та юридичних осіб для покупки підроблених документів.





В Україні зараз масово йде боротьба з тими, хто пов’язаний з підпільними Covid-сертифікатами. По всій країні поліція затримує компанії та організації, які видають підроблені сертифікати. Але що загрожує тим, хто їх купує та використовує?

У поліції розповіли, що за придбання підробленого документа українцям нічого не буде. Але, якщо його спробують застосувати, це суперечить українському законодавству. Мар’яна Рева прессекретар Національної поліції України розповіла, що загрожує безвідповідальним громадянам.

По-перше, їм доведеться зробити вакцинацію, якщо лікар підтвердить відсутність медичних протипоказань. По-друге, громадяни будуть притягатися до адміністративної відповідальності. Деякі можуть навіть потрапити до в’язниці через свою «винахідливість».

Як можна встановити використання сертифікатів і QR кодів?

Цифровий слід допоможе встановити чи відбувалося порушення закону. Для цього достатньо один раз просканувати QR код, щоб встановити його правдивість. Варто хоч один раз ним скористатися, тоді одразу буде встановлено факт підміни.

У деяких областях, наприклад, в Полтавській, поліціянти запропонували порушникам щиросердно покаятися і розповісти, де був придбаний фальшивий документ. Це допоможе уникнути покарання.

Сьогодні відповідно до закону, порушникам загрожують такі види покарань:

тюремний термін до двох років;

виправні роботи до двох років;

штраф 17 тисяч гривень.

Фіктивні сертифікати з кожним днем ​​виявляються все частіше. Були вже фіксації навіть підроблених електронних документів. Проте, рано чи пізно всіх порушників виявлять, впевнені в поліції.