Масштабний контрнаступ ЗСУ: астрологиня розповіла про найближчі події війни в Україні

У червні війна в Україні продовжиться, але розстановка сил зміниться докорінно. ЗСУ перехопить ініціативу, почне впевнено наступати та відтісняти ворога до кордонів. Росія ж потопатиме у внутрішніх конфліктах та почне слабнути на очах.





Такий прогноз на перший місяць літа зробила відома астрологиня Надія Борова. Вона зазначила, що червень для Збройних сил України буде надзвичайно вдалим. Події цього місяця зіграють важливу роль у війні й напряму вплинуть на її фінал.

Астрологиня навіть назвала імовірну дату, з якої почнеться контрнаступ українських військ. На її думку, вже в найближчу неділю 5 червня Україна вирушить просто назустріч ворогу та вдарить «по всіх фронтах». В цій операції буде задіяно найпотужніші ресурси, яких на той момент у ЗСУ буде чимало.

Борова впевнена – наступ на російські війська буде дуже успішним. Та що найдивніше, ворог раптово почне діяти собі на шкоду. У владних колах росії будуть відбуватися деструктивні процеси, зокрема «чистки» та ліквідація деяких посадовців із військової еліти. В середині місяця, а саме 14 червня, почнуться акції протесту та народні бунти. Такий хаос у росії ослабить її армію та наблизить перемогу України.

Інший український астролог Дмитро Уранус також напророкував ЗСУ успішний контрнаступ. Однак він вважає, що виганяти ворога з українських земель наші воїни почнуть лише у липні. Та попри все обидвоє експертів переконані – цей наступ стане першим кроком до звільнення всієї України від російських загарбників.

Українська армія одна за одною звільнятиме окуповані області і до листопада вижене ворога з Донбасу. А потім прийде черга звільняти український Крим. Щоправда Кримське питання, на думку астрологів, вирішиться вже не військовим, а дипломатичним шляхом.