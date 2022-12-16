Стало известно, сколько украинцев не собираются возвращаться из Германии

Более четверти находящихся в Германии украинских беженцев не планируют возвращаться в Украину. Об этом свидетельствуют опубликованные изданием Bild данные социологического опроса. В данном опросе участвовали около 11 тыс. украинцев, принятых на временное проживание этой страной Европейского союза.

По результатам упомянутого соцопроса, остаться в Германии навсегда, несмотря на ситуацию в Украине, планирует примерно 26% наших соотечественников. В то же время, каждый десятый украинец (11%) не собирается задерживаться в стране ЕС дольше, чем на 2-3 года. А 27% украинцев все еще не определились, что будут делать после войны и отважатся ли вернуться на родину.

Обнадеживает то, что более трети беженцев из Украины (34%), которые сейчас находятся в Германии, все же планируют вернуться домой. Они скучают по родным местам и утверждают, что отправятся в Украину сразу же после окончания войны. Но только 2% граждан готовы вернуться на родину в течение года, даже если к тому времени война с россией все еще не закончится.

Всего в Германии сейчас находятся 1,03 млн беженцев из Украины. Такие данные Центральный реестр иностранцев в ФРН зафиксировал по состоянию на 21 ноября 2022 года.

Следует отметить, что в Германии находится только около 17% от общего числа беженцев из Украины. Больше всего наших соотечественников осело в соседней Польше – 3,3 млн. Да и неудивительно, ведь Польша и раньше была для украинцев одним из самых популярных направлений миграции.

Около трети украинских беженцев уже нашли работу на польских предприятиях и получили налоговый номер (PESEL), то есть фактически стали налогоплательщиками. Так что существует вероятность, что они также примут решение не возвращаться в Украину даже после победы. Поскольку уже успели наладить на новом месте свою жизнь и быт.