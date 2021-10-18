Вас «злито»: українцям розповіли, як дізнатись про те, що дані про них вже в мережі

У еру активного розвитку цифрових технологій важко сховатися від «всевидячого ока» інтернет-мережі. Соцмережі, мобільні додатки та навіть історія пошукових запитів може розповісти про нас чимало такого, що б ми точно не хотіли розголошувати. Та як дізнатися, що за вами вже спостерігають? Як захистити свої особисті дані від моніторингу глобальної мережі?





Зрозуміти, що інформація про вас вже опинилася в чужих руках, не так вже й складно. Зверніть увагу на рекламу, що з’являється під час скролінгу інтернет-сторінок, перегляду відео чи відвідування соцмереж. Якщо рекламні матеріали у 90% відповідають вашим інтересам, витік інформації точно мав місце.

Наприклад ви щойно переглянули, якою буде погода у Римі наступного тижня, а вже за кілька хвилин натрапили на рекламу із турами до столиці Італії.

Ще одної ознакою крадіжки даних є часті дзвінки та СМС з незнайомих номерів. Це означає, що номер вашого телефону вже потрапив до бази рекламників. А такі бази на жаль дуже легко купити та продати, тож позбутися від спаму користувачу буде нелегко.

Щоб захистити свої дані від небажаного розголошення спеціалісти з кібербезпеки радять використовувати VPN-програми та антивіруси. Позатим варто хоча б раз на тиждень видаляти кеш та файли кукі. Та найлегшою до виконання порадою кіберспеціалістів є увімкнення режиму «інкогніто» під час скролінгу у мережі.

У додатках та соцмережах експерти радять за можливості відмовитися від слідкування. До прикладу у Facebook можна скорегувати налаштування конфіденційності таким чином, щоб соціальна мережа не запам’ятовувала усі ваші дії і не «підганяла» рекламу від ваші уподобання.

Важливо також не надавати мобільним додаткам доступ до усієї інформації на вашому гаджеті, зокрема до телефонної книги. Адже особисті дані користувача стануть справжнім подарунком для шахраїв та аферистів.