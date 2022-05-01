Финансовая катастрофа: каким знакам зодиака грозит тотальное безденежье

Этим летом некоторых знаков зодиака ждет самый настоящий финансовый кризис. Денег будет катастрофически не хватать, к тому же риск потерять работу. Но астрологи уверяют – период безденежья рано или поздно истечет. Главное не впадать в панику и удержаться от импульсивных поступков. Так ведь все станет только хуже.





Овен

В Овене летом просто земля уйдет из-под ног. Они потеряют свой основной источник дохода и окажутся в глубокой денежной яме. Астрологи советуют представителям знака обратиться за поддержкой к родственникам или близким друзьям. Помочь с финансами может и изменение сферы деятельности. Овенам следует заняться работой, которая им по душе. Тогда и дела с деньгами сразу же пойдут в гору.

Близнецы

Уроженцы знака могут столкнуться с денежными проблемами из-за смены работы. На несколько месяцев им предстоит перейти в режим жесткой экономии. Но как представители знака наберутся смелости и начнут рисковать, деньги сразу же потекут рекой.

Рак

Ракам астрологи навещали лето в статусе безработного. Однако с трудоустройством представителям знака лучше не спешить. Даже если денег мало, сгоряча идти на первую попавшуюся работу – плохая идея. Хорошо обдумав свои шаги в карьере, Раки смогут выбрать верную дорогу и снова вернуть в свою жизнь финансовую стабильность.

Водолей

Материальные проблемы у Водолеев этим летом будут связаны с конфликтами на работе. Ссоры с коллегами или даже начальником могут закончиться штрафом и значительным уменьшением зарплаты. Однако не нужно горячиться и сразу же писать заявление на увольнение. Водолеям следует прежде всего разобраться в себе и поработать над отношениями с сотрудниками. Для представителей знака это лучшая возможность снова вернуть себе уверенность в завтрашнем дне.