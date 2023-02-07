Стало відомо, скільки часу знадобиться США на виготовлення 31 танка Abrams для України

В Пентагоні пообіцяли надати Збройним силам України важкі танки Abrams. Обсяг першої партії складе 31 одиницю. За даними видання Financial Times, Україна отримає новесенькі танки, які зберуть на базі виробничих потужностей General Dynamics в Огайо. Цей завод здатен виробляти по 12 одиниць танків Abrams на місяць.

Деталі

Журналісти Financial Times зазначають, що американські танки Abrams це не найкраще рішення для іноземних армій. Річ у тім, що ці машини потребують інтенсивного технічного обслуговування та великої кількості запчастин. Крім того, для їх заправки знадобиться спеціальне реактивне паливо, а придбати його набагато складніше за дизельне.

Наприкінці січня очільник українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що за результатами першої хвилі поставок важкого озброєння Україна отримає від союзників близько 140 одиниць важких танків.

Офіційний Вашингтон не бачить підстав приховувати той факт, що танки Abrams будуть надані не в терміновому порядку, а згодом. В Білому домі не готові надати Abrams зі своїх запасів, оскільки в них використовується спеціальна секретна броня, виготовлена на основі збідненого урану. Сполучені Штати Америки не можуть собі дозволити, щоб технологія створення інноваційної броні потрапила до лап кремля.

Для України виготовлять танки Abrams в експортній версії, де броня зроблена з кевларових пластин.

Загалом США та Європа надають Україні безпрецедентну підтримку в оборонній сфері. Якщо ще недавно в Вашингтоні категорично відмовлялися надати важку зброю, навіть коли мова йшла про HIMARS, то зараз їх риторика змінилася. Країни-члени НАТО не можуть допустити, щоб росія здобула перемогу в цій війні. Вільний, демократичний світ має перемогти, тож наразі Україна отримує все більше сучасних зразків озброєння, щоб якнайшвидше здобути перемогу над ворогом.