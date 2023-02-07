Цифра дня: 85 мільйонів людей втратить роботу через штучний інтелект

Компанії з усього світу починають поповнювати штат віртуальними співробітниками. Так, до команди агентства технічного маркетингу Codeword приєдналася парочка стажистів Ейден та Аїко, обидва на базі штучного інтелекту. Їх призначили менеджерами зі звітності, які вирішуватимуть робочі рутинні та творчі завдання.

Ейден стане частиною редакційної групи, а шефство з нього візьме старший редактор. Аїко приєднається до дизайнерів під керівництвом старшого арт-директора. Платити роботам, звичайно, не будуть, однак вони отримуватимуть оцінки та привілеї, і те, як АІ себе проявлять, може позначитися на майбутньому робототехніки та світової економіки загалом.

Ейден і Аіко будуть займатися генерацією чорнових ескізів концепцій для мудбордів, писати новини, досліджувати тенденції чи аналізувати голос та тон для редакційної команди. Керівництво Codeword вважає, що АІ в штаті – це можливість “розвантажити” живих співробітників і перекласти найважчі завдання на плечі беземоційних машин.

Подібних проектів дедалі більше. За оцінками Всесвітнього економічного форуму до 2025 року різнопланові АІ займуть близько 85 мільйонів робочих місць у всьому світі. Проте аналітики не бачать у цьому приводу для тривоги. Розвиток галузі призводить до появи нових робочих місць, за цей же період їх стане на 97 мільйонів більше. АІ не автономні, і попит на фахівців для взаємодії з машинами та їх обслуговування лише зростатиме.