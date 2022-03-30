Південна Корея провела тестування космічного снаряду

Південна Корея успішно випробувала твердопаливний космічний снаряд, повідомляє міністерство національної оборони республіки.





«Науково-дослідний центр оборони 30 березня у присутності міністра оборони та інших ключових осіб здійснив перший успішний пуск, спрямований на перевірку функціонування твердопаливного космічного снаряду південнокорейської розробки», — наголошується на сайті військового відомства.

Наголошується, що успішні випробування відбулися на тлі відмови Північної Кореї від мораторію на запуск міжконтинентальних балістичних ракет (МБР). «Збройні сили визнають, що космічний простір дуже впливає на державну безпеку, ми зміцнимо найближчим часом військово-космічний потенціал, взявши за основу співпрацю», — уточнили південнокорейські військові.

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