Названо основну причину, чому корабель з дерева тоне, якщо дерево в воді не тоне

Багатьом відомо, що у дерева щільність значно нижче, ніж у води. Завдяки цьому, воно може триматися на воді і не тонути. Колись навіть колоди “перевозили” з місця на місце по водоймах. Але, правда, пізніше люди відмовилися від цієї ідеї через те, що деякі з них з часом починали йти під воду. Дерев’яні судна ж могли довго перебувати на поверхні води, але при деяких обставинах так само спускалися на дно.





Через що дерев’яний корабель може потонути?

Важкий вантаж

Для того щоб судно було захищене від зайвого крену і тримало рівновагу на воді, ще за часів дерев’яних кораблів мореплавці завантажували на борт баласт. Як правило, моряки використовували мішки з піском, землею, камінням та інші важкі предмети. Якщо в кораблі утворювалася діра, і вода починала надходити всередину, плавучість його знижувалася, а важкий баласт тягнув судно на дно.

Крім баласту на кораблі часто були присутні й інші предмети зі значною вагою. Наприклад, нерідко на ньому були гармати і ядра, які робилися з металу. Також іноді частини самого корабля виконувалися з більш важкого матеріалу. Все це змушувало судно тонути.

Деревина та догляд за нею

Кораблі не тільки йшли на дно, але і залишалися там на вічність. Причому навіть відламані дошки. Хоча, здавалося б, дерево легше води, і ніщо не повинно його утримувати там. Але насправді дерево менше щільністю тільки поки воно сухе.

Перед безпосереднім будівництвом корабля деревину повністю висушували. У його неоднорідній структурі присутнє повітря, що робило його щільність ще нижче. Також дошки покривали захистом від вологи, наприклад, воском або жиром, що давало захист від миттєвого вбирання води.

Але солона морська вода легко справлялася із захистом, через це дерево ставало вразливим. При контакті з рідиною дошки вбирали її, замінюючи водою повітря. В результаті щільність деревини ставала вище. Звичайно, кілька дощок, що стикаються з водою, не могли втопити цілий корабель. Але коли вода покривала більшу частину дерева, корабель йшов на дно, і більше не міг спливти.