Рідкісний магнетар: вчені виявили небачений раніше космічний об’єкт

Вченим вдалося виявити незвичайний космічний об’єкт. Таких об’єктів не спостерігалося раніше. Він схожий на маяк, який випромінює дуже інтенсивні спалахи радіохвиль з регулярними інтервалами в 18 хв. 18 сек.





За цим дивним космічним джерелом спостерігала група астрофізиків із Кертинського університету в Австралії. Першим, хто виявив це джерело, став студент відмінник цього університету. Виявити джерело вдалося за допомогою радіотелескопа Murchison Widefield Array, що складається з 4096 павукоподібних ґрат.

За словами астрофізика Андреа Поссенті: “До цього моменту ми не стикалися з подібним типом радіоімпульсу”. Виявлені австралійськими дослідниками аномальні імпульси є інтенсивні радіохвилі тривалістю кілька десятків секунд. Вони повторюються з регулярними інтервалами трохи більше 18 хвилин.

“Протягом десятиліть, ми вивчали подібні імпульси. Вони зазвичай виробляються дуже компактними зірками, іменованими пульсарами”, – говорить астрофізик Поссенті. “Однак пульсари випромінюють набагато більш короткі і швидкі імпульси, тривалість яких коливається від кількох мілісекунд до кількох секунд. Виявлене джерело може бути чимось іншим”.

Виявлення такого об’єкта може свідчити про те, що перед нами нова, вкрай повільна підродина пульсарів. Також є варіант, що це магнетар, тобто нейтронна зірка із дуже інтенсивними магнітними полями.

Цікаво, що цей сигнал дуже інтенсивний і раніше він вислизав від виявлення. Це може пояснюватись двома причинами: або технічними або практичними.

Відомі нам пульсари мають дуже швидкі періоди та імпульси. Ті інструменти, які шукають подібні сигнали, фокусуються на короткі інтервали. Також радіосигнали широко використовуються людьми, тому розрізнити аномальний сигнал, що йде до нас із космосу, насправді не так просто.

Виявлення такого джерела відкриває можливість висувати нові гіпотези та проводити нові експерименти, які допоможуть нам більше дізнатися про ці поки що загадкові об’єкти.

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