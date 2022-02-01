Ілон Маск згадав у гарантії до антени Starlink про атаку динозаврів

Користувач супутникової тарілки Starlink не такий. Він звик вивчати всі інструкції та документи. У посібнику Starlink він виявив список випадків пошкодження пристрою, які не є гарантійними. І там багато цікавого.





Так, виробник відмовиться від ремонту, якщо тарілка буде пошкоджена динозавром. Крім того, якщо Starlink зламалася на Марсі, то й знатися доведеться з марсіанським представництвом SpaceX.

Традиційно виробники обладнання на 100% серйозні, коли становлять подібні інструкції та описують гарантійні зобов’язання. Але Ілон Маск, як відомо, любить жартувати. Ймовірно, ідея прописати пункти про динозавра і Марс належать саме йому.

До речі, лагодити Starlink безкоштовно не стануть також у разі пошкодження внаслідок стихійного лиха, падіння метеоритів, сонячних бурь та попадання блискавок.

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