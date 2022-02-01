Ілон Маск згадав у гарантії до антени Starlink про атаку динозаврів
Люди рідко читають документацію про гарантійні зобов'язання виробників тих чи інших пристроїв. Дуже дарма.
Користувач супутникової тарілки Starlink не такий. Він звик вивчати всі інструкції та документи. У посібнику Starlink він виявив список випадків пошкодження пристрою, які не є гарантійними. І там багато цікавого.
Так, виробник відмовиться від ремонту, якщо тарілка буде пошкоджена динозавром. Крім того, якщо Starlink зламалася на Марсі, то й знатися доведеться з марсіанським представництвом SpaceX.
Традиційно виробники обладнання на 100% серйозні, коли становлять подібні інструкції та описують гарантійні зобов’язання. Але Ілон Маск, як відомо, любить жартувати. Ймовірно, ідея прописати пункти про динозавра і Марс належать саме йому.
До речі, лагодити Starlink безкоштовно не стануть також у разі пошкодження внаслідок стихійного лиха, падіння метеоритів, сонячних бурь та попадання блискавок.