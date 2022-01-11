У Китаї запустили штучне сонце — воно в 5 разів гарячіше за справжнє

Йдеться про термоядерний реактор Tokamak EAST. Він працював менше ніж 20 хвилин.





Температура роботи Tokamak EAST перевищила 70 000 000 градусів за Цельсієм. Це приблизно в 5 разів більше, ніж температура на Сонці, зірці, завдяки якій можливе життя на Землі.

Навіщо проводили експеримент?

Щоб у майбутньому розробити джерело нескінченної та постійно відновлюваної енергії. Це свого роду імітація процесів, що відбуваються всередині справжніх зірок. Плюсів такого способу видобутку енергії безліч. Головне — жодних відходів не залишається, паливо не потрібне, витрати мінімальні.

Але до створення повноцінного термоядерного реактора ще далеко. Це лише початок. До речі, над створенням такого пристрою працюють досить давно.

А тим часом Китайська гідроелектростанція уповільнила обертання землі.