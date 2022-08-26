Біля берегів США з’явилися дельфіни-мутанти: все через нафту

Група вчених із США опублікувала результати своєї наукової роботи. В рамках неї вони проводили аналіз проб крові у дельфінів, що мешкають у затоці Бараторія неподалік місця розливу нафти.





Сам біоматеріал збирався протягом п’яти років – з 2013 до 2018 року. Крім цього, фахівці проводили кожній тварині повний медогляд, що включає дослідження роботи серця та легень, УЗД для вагітних.

Контрольною ж групою виступали дельфінів, які мешкають біля берегів Флориди і не зіткнулися з нафтовим розливом.

За підсумками фахівці виявили тисячі генетичних мутацій у тварин, які мешкають неподалік місця події. Так, наприклад, у них у 8,3 рази збільшилася експресія гена PRG3, аналог якого у людей пов’язують із проблемами з легенями. Це, на думку дослідників, веде до проблем зі зростанням легень, а також до скорочення тривалості життя постраждалих дельфінів.

Не менше проблем було знайдено у генах, які відповідають за роботу імунітету.

Водночас фахівці зазначають, що більшість мутацій відбулися ще в 2013 році, тобто на ранніх етапах вимірювань.