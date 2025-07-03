Спортсмени не в пріоритеті: названо найпривабливіший для жінок тип чоловіків

Міжнародна група вчених з Китаю, Литви та Великої Британії з’ясувала, які фізичні параметри роблять чоловіків найбільш привабливими з еволюційної та фізіологічної точок зору. Результати дослідження опубліковані в журналі Evolution and Human Behavior.

У дослідженні взяли участь 283 добровольці з трьох країн, які оцінювали 15 зображень чоловічого тіла, отриманих за допомогою DEXA-сканування. Зображення варіювалися за індексом маси тіла (BMI), відсотком жиру і співвідношенням плечей до талії. Учасникам пропонувалося впорядкувати зображення від найпривабливішого до найменш привабливого. У підсумкових оцінках чоловіки з BMI від 23 до 27 і рівнем жиру в організмі близько 13-14 відсотків виявилися на піку привабливості. Співвідношення плечей до талії також відігравало роль, але менш виражену.

Іншими словами, найбільшу симпатію викликали не м’язисті або надмірно худорляві фігури, а тіла з помірним або злегка підвищеним рівнем жиру. Дослідники підкреслюють: такий рівень жирової маси у чоловіків відповідає мінімальному ризику передчасної смертності та оптимальній репродуктивній функції, що робить його еволюційно вигідним.

Цікаво, що оцінки чоловіків і жінок практично не відрізнялися — обидві статі виділяли одні й ті ж тіла як найбільш привабливі. Автори роблять висновок, що саме рівень жиру, а не форма тіла як така, є ключовим фактором у сприйнятті чоловічої фізичної привабливості. Це контрастує з жіночими тілами, де ідеали часто значно відхиляються від фізіологічної норми.