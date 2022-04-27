Названо країни, які можуть повністю зникнути через глобальне потепління

Глобальне потепління викликає занепокоєння в багатьох вчених. Є шанс, що деякі міста та країни можуть згодом зіштовхнутися із наслідками танення льодовиків. Особливо це стосується невеликих острівних держав.





Тож які країни вже почали спостерігати зменшення своїх сухопутних територій?

Мальдівська республіка

Ця держава складається з декількох островів, і 80% з них височіють не більше ніж на метр над рівнем моря. Найвища точка Мальдів – 2,4 м над рівнем океану. Вчені передбачають, що велика вода до 2100 -го року може піднятися на 1,1 м. Отже Мальдіви швидше за все майже повністю сховаються під нею.

Островам важко боротися зі стихією. Державі не вистачає ресурсів. Але країна активно бореться із глобальним потеплінням. А поки що результати в цьому питанні не дуже хороші, місцеві жителі потихеньку перебираються в більш високі точки, або зовсім вирушають на материк.

Науру

Ця маленька держава має площу всього 21 км. При цьому більша частина її території не придатна для життя через руйнування, пов’язані з добуванням корисних копалин. Місцевим жителям доводиться жити біля узбережжя, але береги острова щороку стають дедалі меншими. Тож населенню Науру доводиться залишати свою країну.

Кірібаті

В останні роки ця держава часто відвідує повені. Крім того, для неї звичні різного роду природні катаклізми. Вода океану розмиває береги Кірібаті, заповнює собою джерела прісної води. Під час припливів люди на островах можуть залишатися деякий час лише вдома, оскільки вони розташовані на високих стовпах. Але й ці хитрощі вже не дуже допомагають.

Місцеві жителі намагаються боротися зі стихією: зміцнюють береги та будують огорожі, але все марно. Мішки з піском, виставлені для стримування води, просто забирає в океан. Також для цих цілей висаджують дерева , але це лише тимчасові заходи.

Через тяжке становище владі довелося викупити землі у Фіджі, але всіх мешканців на новій території поселити не вдасться. Отже, доведеться домовлятися з іншими країнами, щоб вони прийняли до себе частину населення.

Тувалу

Ця крихітна держава знаходиться у Тихому океані. Вже зараз вона втрачає чималі шматки суші на своїх островах. Спочатку до її складу входило 9 островів, але з 2000 року країна втратила 4 з них.

Найвища точка Тувалу – 5 м над рівнем океану. Її вода може досягти досить швидко. У разі критичної ситуації місцевих жителів переселять до Австралії, Нової Зеландії або на Фіджі.