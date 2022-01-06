Навіщо на підводному човні ілюмінатори і чому вони не тріскаються

На багатьох підводних човнах можна побачити ілюмінатори. Розташовані вони на верхній частині субмарини, в районі невеликої надбудови. Конструктори, які працювали над створенням підводного човна, не раз пропонували відмовитися від цього по суті непотрібної частини, щоб збільшити швидкість судна, але моряки наполягали залишити так звану рубку.





Але навіщо їм знадобилося приміщення з вікнами, коли світло не проникає під воду, і через них неможливо щось розгледіти? І як ілюмінатори не тріскаються під тиском на великій глибині?

Навіщо потрібні ілюмінатори?

Підводні човни не завжди знаходяться під водою, іноді їм доводиться рухатися в надводному положенні. Наприклад, коли глибина водойми не дозволяє опуститися на глибину, судну доводиться йти над водою до місця занурення. У цій ситуації найзручніше спостерігатиме за ситуацією, що відбувається навколо човна, з рубки, що знаходиться над поверхнею води.

Під час надводного становища у рубці знаходяться командир підводного човна та черговий. Вони стежать за обстановкою на воді, командир тим часом керує екіпажем з інтеркому. Існує відкритий та закритий тип рубки.

Чому шибки не тріскаються?

Щоб зрозуміти, чому вікна залишаються цілими під час занурення на глибину, потрібно знати будову рубки. Вона поділяється на дві частини. Перша -водонепроникна частина. У ній знаходиться різне обладнання, система радіозв’язку, плавзасоби, рятувальна шлюбка, перископ і так далі. Ця частина виконує роль шлюзу на підводному човні.

Друга частина знаходиться над першою. Саме в ній є вікна та з неї ведеться спостереження під час надводного руху субмарини. При зануренні ця частина залишається екіпажем і заповнюється водою. Через те що вікна опиняються у воді зовні та зсередини рубки, тиск на них знижується, а відповідно і тріскатися вони не будуть.