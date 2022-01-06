Стало відомо, люди з якою групою крові схильні до розвитку онкології

Деякі люди більше за інших схильні до онкології . Чому так відбувається, достеменно невідомо. Але є припущення, що схильність до раку виникає через групу крові.





Лікар-гематолог Юлія Ненашева розповіла, чи можливе таке. Як виявилося, зв’язок між групою крові та онкологією справді може існувати. Такі дані статистики .

«У пацієнтів із другою групою рак шлунка зустрічається на 20% частіше, ніж у загальній популяції. У пацієнтів із другою та четвертою групою частіше зустрічається рак підшлункової залози, — розповіла лікарка. — Пацієнти з першою групою крові в принципі менш схильні до онкології, зокрема це стосується раку шкіри, легень та яєчників».

При цьому жодного зв’язку між групами крові та раком товстого кишечника або молочної залози поки що виявлено не було.

Юлія Ненашева нагадала, що лише 20% онкологічного процесу пов’язані з генетичною схильністю. У решті 80% випадків винен спосіб життя людини.

“Групу крові ми змінити не можемо, а ліквідувати шкідливі звички і стежити за здоров’ям – цілком” , – резюмувала вона.