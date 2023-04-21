Вчені просканували давньоєгипетські труни: там були не люди

У Британському музеї у Лондоні зберігається колекція невеликих запечатаних трун. Вони були створені в період з 664 до н.е. по 300 р. до н. та виявлені у древніх містах Наукратіс та Телль-ель-Йехудія. Вміст шести знахідок вивчили за допомогою сучасних технологій, включаючи рентгенівську комп’ютерну та нейтронну томографію.

Що дізналися вчені

За даними дослідження, опублікованого в журналі Nature, усередині ящиків розміром 5-30 см були муміфіковані рештки тварин. Наприклад, у трьох із них опинилися ящірки. Череп однієї особливо добре зберігся, зазначають фахівці.

Муміфікація тварин була поширена у Стародавньому Єгипті. Деякі останки звірів вважалися фізичними втіленнями божеств, тоді як інші були підношення богам або використовувалися в ритуальних уявленнях.

Крім мумій, усередині були свинцеві елементи та текстильні фрагменти. Передбачається, що останні робили з льону. Тканиною обмотували кожну тварину, перш ніж покласти її в труну.

Як проходило дослідження

Вчені візуалізували вміст шести запечатаних трун для тварин за допомогою нейтронної томографії – методу, який допомагає створювати тривимірні зображення об’єктів, просвічуючи їх потоком нейтронів.

Технологію обрали не випадково, оскільки тільки вона могла впоратися з оболонкою ящиків із мідного сплаву. Ряд попередніх спроб просканувати вміст за допомогою звичайного рентгенівського вивчення не увінчався успіхом.