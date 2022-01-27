Стало відомо, чому птахів не б’є струмом на високовольтних лініях електропередач

Всі, напевно, помічали, що на лініях електропередач дуже часто сидять птахи і, при цьому, їх не б’є струмом. Навіть на високовольтних лініях електропередач, де тече струм із напругою в сотні тисяч вольт, іноді можуть сидіти птахи. Але чому їх не вбиває струм?





Питання справді просте і пояснити це може навіть школяр. Але при цьому багато людей все ж таки не розуміють природу струму і поняття як напруга або опір. На будь-яких ЛЕП (лініях електропередач) дроти натягнуті без жодної ізоляції. Пташці може бути достатньо змінного струму менше 0,1 А при напрузі від 40 В щоб загинути. Тому може здаватися, що це більш ніж достатньо, щоб убити птаха, який сідає на оголений дріт. А на високовольтних ЛЕП напруга буває у тисячі разів більша.

Напруга та опір

Спочатку розглянемо поняття як напруга. Напруга це різниця потенціалів у двох точках провідника. Простіше кажучи, якщо в певній точці кількість заряджених частинок менша, ніж в іншій точці провідника, то носії заряду з більшого потенціалу спрямовуються до меншого. Різниця потенціалу цих точок називається напругою.

Напруга залежить насамперед від відстані. І якщо по провіднику тече струм, то чим далі один від одного будуть знаходитися дві довільні точки на ньому, тим більше буде напруга між ними. Саме в цьому ефекті криється відповідь на вищевказане питання.

То чому це відбувається?

Якщо птах літає поблизу ЛЕП, то нічого страшного не відбувається, адже повітря між птахом та проводами є діелектриком. Але коли птах стає лапами на один дріт, то сам птах стає провідником і по ньому тече струм. Оскільки відстань між його лапами досягає кількох сантиметрів, то напруга там дуже мала. Навіть якщо по ЛЕП проходить струм напругою кілька сотень тисяч вольт, то між лапами тварини він буде нікчемний. Такий ніби торкнутися дроту одним пальцем.

При цьому птах пропускає крізь себе дуже малий струм, який повністю нейтралізується опором тіла. Тому в цьому випадку істота аж ніяк не постраждає. Але лише у цьому випадку. Якщо ж вона, сидячи на ЛЕП, випадково торкнулася іншого об’єкта з меншим або більшим потенціалом, або навіть двох проводів одночасно, то по тварині потече струм із смертельною напругою. Хоча такі випадки дуже рідкісні, оскільки багато ЛЕП оснащені ізоляцією біля кріплення дроту до стовпа.

Електромагнетизм у птахів

Птахи мають дуже цікаву чутливість до електромагнітних полів. Оскільки за законом Біо-Савара-Лапласа навколо будь-якого провідника яким тече струм, виникає магнітне поле, то птахи відчувають це поле. Тому самі вибирають місце з меншою індукцією магнітного поля, отже з меншою напругою. А на високовольтних ЛЕП, де напруга сягає понад 350 тисяч вольт, магнітне поле по суті відштовхує їх і вони туди не сідають.

На закінчення можемо сказати, що птахів не вбиває струм на ЛЕП через те, що між їхніми лапами, коли вони стоять на провіднику, дуже мала різниця потенціалів, тобто дуже мала величина струму. Отже, тілом птаха тече дуже малий струм, а опір самого тіла взагалі нейтралізує навіть цей малий струм.

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