Конгресмен США назвав питанням часу зіткнення літака з НЛО

Конгресмен США Тім Бурчетт заявив, що зіткнення літака з невідомим літаючим об’єктом (НЛО) можна назвати «питанням часу». Слова американського політика повідомляє Daily Star.





На думку Бурчетта, уряду США необхідно оприлюднити всі свідчення про зустрічі пілотів з НЛО. При цьому самі льотчики мають бути викликані до Конгресу для надання свідчень.

57-річний політик також зазначив, що нинішніх досліджень, які проводять Пентагон і НАСА, недостатньо через їх повільний прогрес.

Раніше стало відомо, що Пентагон створив Управління щодо вирішення аномалій у всіх областях. До завдань відомства входитиме вивчення невідомих явищ на військових об’єктах, у районах проведення спецоперацій та у повітряному просторі.