Скільки яєць потрібно їсти, щоб знизити ризик смерті? Відповідь вчених вас здивує

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Яйця корисні для серця: Вживання до шести яєць на тиждень знижує ризик смерті від серцево-судинних захворювань.

Вживання до шести яєць на тиждень знижує ризик смерті від серцево-судинних захворювань. Покращення для літніх людей: Особливо позитивний вплив споживання яєць спостерігається на літніх людей, допомагаючи знизити загальну смертність та смертність від серцево-судинних захворювань.

Особливо позитивний вплив споживання яєць спостерігається на літніх людей, допомагаючи знизити загальну смертність та смертність від серцево-судинних захворювань. Безпечно навіть при високому холестерині: Дослідження показало, що споживання яєць не становить загрози для людей з високим рівнем холестерину.

Нове дослідження підтверджує користь яєць для здоров’я серця

Нове дослідження, опубліковане в журналі Nutrients, підтверджує, що споживання яєць є безпечним і навіть корисним для здоров’я, особливо для літніх людей. Дослідження, проведене вченими з Університету Монаша, показало, що вживання від одного до шести яєць на тиждень значно знижує ризик смерті від серцево-судинних захворювань.

У дослідженні взяли участь 8756 дорослих австралійців та американців віком від 70 років. Протягом шести років вчені спостерігали за їхнім харчуванням та станом здоров’я. Результати показали, що люди, які споживали від одного до шести яєць на тиждень, мали на 29% нижчий ризик померти від серцево-судинних захворювань та на 17% нижчий ризик смерті від усіх причин порівняно з тими, хто їв яйця рідко або не їв взагалі.

Висновки дослідження

“Наші результати свідчать про те, що вживання до шести яєць на тиждень може знизити ризик смерті від усіх причин та серцево-судинних захворювань у людей похилого віку, – говорить Холлі Вайлд, провідна авторка дослідження. – Ці результати можуть виявитися корисними при розробці науково обґрунтованих дієтичних рекомендацій для літніх людей”.

Незважаючи на позитивні результати дослідження, важливо пам’ятати про збалансоване харчування та здоровий спосіб життя. Яйця є лише одним з компонентів здорового раціону.