Україну накрила магнітна буря: штормитиме ще 4 дні

Астрофізики попередили українців про серію магнітних бур, які мають вплинути на Землю в листопаді. Ці геомагнітні збурення відбудуться в певні дати: 11, 12, 22, 24 і 25 листопада. Прогнозована інтенсивність цих штормів відносно помірна – 1 бал за 5-бальною шкалою, що відповідає рівню G1 за шкалою геомагнітних бур.

Магнітні бурі – це природні явища, які виникають через збурення сонячного вітру, що взаємодіють з магнітосферою Землі.

Такі події можуть впливати на різні аспекти земного та навколоземного середовища. Зокрема, ці збурення можуть впливати на електромережі, спричиняючи коливання, які можуть призвести до тимчасових операційних проблем. Супутники на орбіті також чутливі до цих штормів, оскільки посилення сонячного вітру може вплинути на електроніку супутників та їхні орбітальні траєкторії.

Небезпека магнітних бурь

Крім того, ці геомагнітні явища можуть мати тонкий вплив на природу, наприклад, змінювати міграційні маршрути птахів і тварин, які покладаються на магнітне поле Землі для навігації. Для людей, особливо тих, хто більш чутливий до змін у навколишньому середовищі, магнітні бурі можуть проявлятися у вигляді порушень здоров’я. Люди можуть відчувати підвищену втому, дратівливість і загальний дискомфорт у дні, що передують і під час цих магнітних подій. Людям, які знають про свою чутливість до таких змін, важливо бути готовими і вживати необхідних заходів обережності в цей час.