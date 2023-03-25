Хитатиме добряче: в кінці березня Україну накриють одразу дві магнітні бурі

Березень наближається до завершення, і це буде неспокійний час, оскільки вчені прогнозують дві одночасні магнітні бурі на Землі. Очікується, що перша буря почалась 24 березня.

Сайт Spaceweather, який відстежує умови космічної погоди, повідомляє, що магнітна буря буде пов’язана з потоком сонячного вітру, що походить з розриву в атмосфері Сонця. Очікується, що це явище спричинить полярні сяйва в регіонах, де вони зазвичай не спостерігаються.

Gismeteo, ще один метеорологічний сайт, повідомляє, що магнітна буря триватиме протягом трьох днів, з 24 по 26 березня. У перші два дні буря буде помірної сили, а до 26 березня її інтенсивність зменшиться.

Більше того, наприкінці місяця прогнозується друга, більш затяжна буря. Слабка магнітна буря огорне Землю 30 і 31 березня.

Магнітні бурі – це різні за тривалістю та інтенсивністю збурення геомагнітного поля Землі. Вони виникають через потоки заряджених частинок, що випускаються Сонцем. Ці бурі можуть створювати перешкоди в роботі систем зв’язку, а також впливати на здоров’я людей похилого віку і тих, хто чутливий до погодних змін.

Найпоширеніші симптоми під час магнітних бур:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у суглобах,

втома і безсоння.