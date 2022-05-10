Вчені записали звук, з яким чорна діра поглинає зірки

Вчені Массачусетського технологічного інституту, що займаються дослідженням чорних дір, вирішили вивчити загадкові космічні об’єкти з незвичайного боку за допомогою звуку.





Вони створили алгоритм штучного інтелекту, який одержав назву «Машина реверберації». Це автоматизований інструмент пошуку, який використовує дані рентгенівського телескопа NASA на борту МКС. Алгоритм зміг виявити в космосі вже 26 чорних дір, які поглинають зірки, що знаходяться поруч з ними. 10 їх розташовані настільки близько, що вченим вдалося записати ехо, що виникає в процесі цього поглинання.

Дослідники з’ясували, що в процесі «поїдання» зірки чорні діри формують корону з фотонів і випускають у простір струмінь частинок, що рухаються на швидкості, близькій до швидкості світла. Цей процес займає кілька тижнів, після чого космічний об’єкт знову переходить у низькоенергетичний стан.

Алгоритм штучного інтелекту зміг “озвучити” світлове випромінювання, зіставивши елементи спектра зі звуками різної частоти. Вийшло досить моторошно. Хоча інакше процес «поглинання» зірки складно й уявити.