Вийшов перший трейлер довгоочікуваного “Аватар 2”: коли вийде фільм

Навряд чи знайдеться хоч один фільм, який чекали так довго, як Аватар 2. Перша частина, що вийшла далекого 2009 року, 10 років утримувала титул самого касового фільму в історії, поки не поступилася першістю картині «Месники: Фінал».





Про сіквел під назвою «Аватар: Шлях води» обговорення в інтернеті ходять уже давно, оскільки його реліз неодноразово переносили і, нарешті, у грудні 2022 року світова прем’єра має відбутися. 9 травня у мережі опублікували перший тизер-трейлер фільму.

Дії “Аватар 2” відбуватимуться через 14 років після подій першої частини. У Джейка та Нейтірі вже встигли з’явитися діти, з якими вони мирно живуть на Пандорі. Проте в їхнє життя втручаються люди, які знову хочуть захопити планету.

Режисером, продюсером та сценаристом продовження став Джеймс Кемерон, а на знімальний майданчик повернулися зірки першої частини: Сем Вортінгтон та Зої Салдана.