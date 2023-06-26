У США почали продавати штучну курятину, яка вирощена з клітин справжньої птиці

У четвер, 22 червня, Міністерство сільського господарства США схвалило продаж курячого м’яса, створеного у лабораторних умовах. Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) також схвалило цей продукт у листопаді минулого року, повідомляє сайт Study Finds. Таким чином, ми є свідками початку ери вирощеної в лабораторіях їжі.

Продукти, які називаються «культивованим м’ясом» («штучне м’ясо»), будуть продавати дві компанії, що базуються в Каліфорнії: Good Meat і Upside Foods. Це м’ясо виробляється у сталевих резервуарах з використанням клітин тварин. Обидві компанії використовують подібний підхід: беруть клітини у живих курчат і вирощують м’ясо «підгодовуючи» клітини цукром, амінокислотами та вітамінами.

Курка з пробірки

Досить важливим фактом є те, що отриманий продукт є справжнім м’ясом, а не веганським, вегетаріанським або рослинним білоком. Підтримка від регуляторів означає, що обидва бренди можуть розпочати комерційне виробництво та продаж синтетичної курятини вже цього року.

“Я щаслива зробити культивоване м’ясо доступним для споживачів у Сполучених Штатах”, – заявила в прес-релізі генеральний директор і засновник Upside Foods Ума Валеті. «Це докорінно змінить те, як їжа потрапляє на наш стіл. Ми зробили величезний крок уперед до більш стійкого майбутнього, яке дає вибір та зберігає життя тварин».

Популярність екологічних альтернатив м’ясу зростає кілька років. Їхні прихильники стверджують, що вживання таких продуктів може вплинути на зміну клімату. За даними ООН, 14.5% світових викидів парникових газів посідає промислове тваринництво.

Згідно з опитуванням Associated Press, половина американців готова спробувати лабораторне м’ясо. Але люди з іншої половини вважають, що концепції приділяється занадто багато уваги, а деякі висловлюють занепокоєння щодо безпеки вирощеної в лабораторії курки.

Скільки це коштує?

Upside Foods нарізує та формує куряче м’ясо у вигляді тонких скибочок або ковбасок. Компанія заявляє, що вже може виробляти близько 23 тонни м’яса на рік, і є мета розширення виробництва до 181 тонни на рік. Спочатку лабораторну курку використовуватимуть у розкішному ресторані Barr Cren у Сан-Франциско.

Друга компанія, що отримала дозвіл – Good Meat – формує зі шматків штучного м’яса стейки та нагетси. Офіційні особи бренду відмовилися розкрити прогнозовані виробничі потужності та цілі. Однак вони сказали, що продукт Good Meat буде використовуватися в ресторані у Вашингтоні.

Жодна з компаній поки що не хоче називати ціну продукту, але очікується, що вона буде високою. Оскільки виробництво обмежене і технологічно складно, виробники вважають, що ціна зрештою буде аналогічна найдорожчій доступній у США органічній курці, яка становить близько 45$ за кілограм. З цих причин не можна очікувати появи м’яса з лабораторії на прилавках супер-маркетів у найближчому майбутньому.

В даний час над розробкою культивованого м’яса працюють близько 150 компаній по всьому світу, які крім курятини також мають намір створювати в лабораторних умовах свинину, баранину, рибу і яловичину.