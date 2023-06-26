Проводимо експеримент: чи можна позбутися комарів за допомогою смартфона

Рятуйся, хто може! Комарі вийшли на стежку війни. Що робити? Запасатися арсеналом із спреїв та антикомариних спіралей або…. скачати програму?

Програми, що імітують звуки інших комах

І для Android, і для iOS сьогодні пропонуються десятки мобільних програм-відлякувачів, які діляться за типом впливу. Перші імітують звуки заклятих комарячих ворогів. Наприклад, вони запросто можуть відтворити звук бабки, що пурхає, або кажана. На перший погляд, користуватись таким ноу-хау просто. Запускаєш програму, смартфон видає звуки, яких комар патологічно боїться, ну а ти в цей час насолоджуєшся дикою природою. А як насправді?

Працює чи ні?

Знайти додаток, який би імітував звук бабки, що пурхає, а головне — був призначений саме для відлякування москітів, виявилося непосильним завданням. У результаті ми зупинили свій вибір на двох додатках, які хоч якось відповідали нашим вимогам: «Стрекоза симулятор» та «Звуки комах — розіграш».

Прямо скажемо, було схоже, що самі розробники бачили бабку тільки по телевізору, так як звук у додатку більше нагадував лопаті вертольота, що обертаються, але ніяк не шелест бабки, що літає. Але через брак кращого ми приступили до перевірки.

Хто знає, можливо парочка комарів за час наших випробувань і змінила свій курс на підльоті, проте ми цього не помітили. Цілком ясно було тільки одне: тих із комарів, хто вже приступив до своєї «трапези», було не злякати ні звуком бабок, ні пострілом з гармати артилерії. Довелося діяти по-старому і битися з ними врукопашну.

Програми, що імітують звук інших комарів

Другий тип програм ґрунтується на здібності комарів чути один одного на відстані. Самки-кровопивці вважають за краще уникати самців відразу після спарювання, тому не повинні наближатися до місць, де буде чути знайомий шерех.

Працює чи ні?

В усиках комарів дійсно розташований так званий Джонстонів орган , який допомагає їм безпомилково визначати протилежну стать, і в теорії можна створити подібні обурення в потоках повітря за допомогою динаміка смартфона.

Однак багато вчених-біологів стверджують, що самки комарів мають набагато нижчу чутливість до звуку в порівнянні з самцями, тому імітувати шарудіння крил комарів смартфоном марно. Плюс до всього, додатків, у яких комариний писк відрізнявся б за статевою ознакою, ми не знайшли.

Програми, що генерують ультразвук

Наступний тип додатків відтворює звуки, які дратують нервову систему комарів, але не вловимі людським вухом (все, що нижче 20 і вище 20000 Гц). Майже всі вони мають схожий логотип із зображенням перекресленого комара і словами Anti Mosquito в назві.

У самій ідеї немає нічого нового. Компактні мережні прилади, а також різноманітні брелоки на батарейках, що генерують ультразвук, з’явилися ще до появи смартфонів. Однак навряд чи хтось буде сперечатися, що смартфон набагато зручніший хоча б тим, що він завжди під рукою, а спробувати зробити з нього відлякувач можна абсолютно безкоштовно.

Працює чи ні?

Різні підвиди комарів по-різному реагують на різні частоти, тому сподіватися, що ви зможете відігнати зграю комарів за допомогою однієї кнопки у додатку, не варто. У світі налічується понад 3600 видів комарів, тому вам, ймовірно, доведеться довго підбирати звучання, яке виявиться не до вподоби комарам саме з вашого регіону. Особисто нам довелося несолодко. У спробі знайти потрібну частоту, ми були нещадно атаковані комариною зграєю, і вже за кілька хвилин стало ясно, що врятує нас не додаток, а лише низький старт.

Заради справедливості зазначимо, що про це попереджають і самі розробники. Як правило, вони не гарантують успіх, а лише пропонують користувачам експериментувати з різним рівнем частот, щоб досягти результату. Звідси і такі суперечливі відгуки в інтернеті: від захоплених шанувальників до тих, хто стверджує, що після встановлення комарів стає тільки більше.

Висновок

Наш експеримент закінчився з рахунком 3:0 на користь комарів, тому говорити про те, що смартфон може стати самостійним засобом проти комарів, поки що рано. Можливо, комарі самі одумаються і нарешті почнуть боятися антикомариних додатків, або технології дійсно підуть вперед. Але особисто ми поки що вирішили користуватися старими перевіреними методами .