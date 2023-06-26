5 знаменитостей, які принципово не користуються смартфоном

Чимало людей сьогодні навмисно обмежують час використання смартфона, а то й зовсім відмовляються від нього. Причини бувають різні, але в основному всі посилаються на те, що гаджети забирають занадто багато часу, а контент із соціальних мереж тільки псує настрій. Як виявилось, серед таких людей є й дуже відомі особи. Розповімо про 5 знаменитостей, які принципово не користуються смартфонами. Чому?

Ед Ширан

Зірка світової поп-музики Ед Ширан користувався iPhone до 2015 року. Однак після низки концертів вирішив позбутися його назавжди. Для Еда було дуже напружено відповідати на повідомлення. Всі бізнес-справи він завжди вирішував на комп’ютері, і займатися схожою справою ще й на смартфоні замість вільного часу здавалося контрпродуктивним.

За словами музиканта, «іноді він сідає за ноутбук і відповідає на 10 імейлів», потім закриває його і займається звичайним життям. Коли Ширан тільки-но відмовився від смартфона, то відчув себе так, ніби «завіса навколо нього щойно спала». До 2017-го він користувався кнопковими телефонами, які потім відклав на кілька років, і обмежився FaceTime з планшета/ноутбука. Потім 2021 року він купив Nokia 3310 (2017). Це звичайна «дзвонилка», а сенсорний екран, мобільний інтернет або програми Ширану більше не потрібні.

Крістофер Нолан

52-річний режисер Крістофер Нолан також не користується смартфоном. За словами Кріса, «з ними легко відволіктися від справді важливих справ, телефони саме для цього і створені». Замість смартфона метр користується старенькою розкладачею невстановленої моделі, і навіть та примудряється його відволікати. Максимум Нолана – випадкові телефонні дзвінки, на цьому його взаємодія із мобільними технологіями закінчується. Що дивно, творець таких гучних фільмів, як “Темний лицар”, “Інтерстелар” та “Дюнкерк”, навіть не користується електронною поштою.

Джастін Бібер

Зненацька, але факт. Співак Джастін Бібер – входить до небагатьох людей, які живуть без смартфона. І це усвідомлений вибір Джастіна, який встановив собі життєві кордони та не збирається заходити за «межу». Цей вибір, за словами музиканта, дозволяє йому почуватися вільним.

Щоправда, за часів пандемії COVID у 2020 році Бібер все ще користувався iPhone, але через рік остаточно залишив світ смартфонів. Однак співак не уникає технологій зовсім, іноді він розважається з iPad, але громіздкий планшет так легко з собою не потягаєш, і часу він забирає набагато менше.

Майкл Сірка

Канадський актор Майкл Сірка не користується смартфоном і публічно визнає, що просто трохи боїться мати його. Зокрема, актор додає: «Це свідомий вибір із мого боку, тому що телефони, відверто кажучи, змушують мене почуватися так, ніби я втрачаю контроль над своїм життям».

На рішення Майкла сильно вплинув один випадок, який стався на зорі ери смартфонів. Актор подався з другом пообідати, проте замість розмови той увесь час писав тексти на своєму BlackBerry. Він писав повідомлення і відповідав на електронні листи, доки Сірка відверто нудьгував. Це викликало у нього огиду до смартфонів, яка не пройшла досі.

Елтон Джон

Сер Елтон Джон зізнається, що він давно не мав телефону. Проте є iPad, з якого співак запускає Skype, щоб поспілкуватися з синами, коли ті далеко. Елтон Джон має особисті акаунти в Twitter і Instagram, проте вважається, що контент на цих акаунтах робить і публікує окрема команда менеджерів.

Кумедний факт. Якось Елтон Джон спілкувався з Едом Шираном віддалено. І це незважаючи на те, що обидва особистих телефонів тоді не мали. Все пройшло через FaceTime на iPad. Елтон Джон неодноразово заявляв, що непримиренно ненавидить мобільні телефони, оскільки вони не гарантують конфіденційності, а публічної особистості приватність дуже важлива.