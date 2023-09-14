Redmi Note 13 Pro отримав дату виходу та новий дизайн

У жовтні 2022 року Xiaomi анонсувала серію Redmi Note 12. Тому очікувалося, що нове покоління дебютує того ж місяця цього року. Однак сьогодні китайський гігант офіційно оголосив, що презентація Redmi Note 13 відбудеться 21 вересня в Китаї о 19:00 (за місцевим часом). Також показали постери Pro-версій, які отримають новий дизайн.

Новий дизайн Redmi Note 13 Pro та Note 13 Pro+

На плакаті вище красуються дві моделі: Redmi Note 13 Pro+ зліва та Redmi Note 13 Pro справа. Версія Pro+ має екран із вигнутими краями, тоді як базова Pro збереже плоский дисплей. Обидва пристрої, схоже, оснащені панелями AMOLED з інтегрованим сканером відбитків пальців і склом Gorilla Glass Victus.

Note 13 Pro+ має шкіряну спинку з об’єктивами камери, що виступають прямо з корпусу. Note 13 Pro має класичний скляний задник з піднятим острівцем камер. Вже точно відомо, що обидві моделі оснащені 200-мегапіксельним основним сенсором, але схоже, що серед них тільки Pro+ запропонує оптичну стабілізацію зображення.

Раніше на цьому тижні Xiaomi підтвердила , що Note 13 Pro+ буде оснащений чіпсетом Dimensity 7200-Ultra. Очікується також акумулятор ємністю 5120 мАг із підтримкою швидкої зарядки потужністю 120 Вт. У стандартному Note 13 Pro має використовуватися процесор Snapdragon 7 Gen 1 та акумулятор ємністю 5000 мАг із швидкою зарядкою 67 Вт. Разом з «прошками» також дебютує бюджетніший Redmi Note 13, проте компанія поки не ділилася ніякими подробицями про цю модель.