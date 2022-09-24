Xiaomi представить бюджетний смартфон із застарілим «залізом»

Наступного року Xiaomi представить перевидання смартфона Redmi Note 11 Pro (2023), повідомляє портал GSMArena з посиланням на дані бази Google Play Console. Згідно з джерелом, смартфон отримає чіпсет Snapdragon 712, який використовувався у смартфонах середнього рівня 2019 року.

У той же час за продуктивність оригінального Redmi Note 11 Pro відповідає потужніша платформа Mediatek Helio G96. Також наголошується, що на фотографії в базі наводиться Redmi Note 10, який також оснащений більш продуктивним процесором Snapdragon 732G.

Передбачається, що в якості Redmi Note 11 Pro (2023) буде представлений Redmi Note 10 зі спрощеним чіпом. Однак таке рішення спричинить відмову від швидкої зарядки потужністю 67 Вт, яка є у звичайному Note 11 Pro.

Терміни презентації та ринки збуту Redmi Note 11 Pro (2023) поки що не розкриваються.