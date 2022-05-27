Realme GT Neo 3 Naruto Edition – смартфон для фанатів “Наруто”

Зазвичай, спеціальні версії смартфонів відрізняються від базових по мінімуму. Однак у випадку Realme GT Neo 3 Naruto Edition все зовсім інакше. Виробник не просто розфарбував корпус телефону в стилістиці культового аніме, а й вніс зміни до комплекту постачання пристрою.





Так, блок камери та декоративна вставка біля неї мають 3D-ефект, хоча насправді ця площа є повністю гладкою. Замість звичайної картонної коробки покупець отримає смартфон у тубусі із еко-шкіри. Усередині є тематичні наклейки, чохол і пов’язка «хітайате», яка буде приємним сувеніром.

До того ж, смартфон має зміни в оболонці. Це ексклюзивні шпалери, а також анімація під час заряджання. Realme переробила іконки деяких програм, щоб вони відповідали тематиці «наруто». До речі, у комплекті поставляється стилізований блок живлення на 160 Вт (сам апарат підтримує 150-ватну швидку зарядку).

Щодо технічних характеристик Realme GT Neo 3 Naruto Edition нічим не відрізняється від базового GT Neo 3. Він оснащений 6.7-дюймовим дисплеєм OLED з роздільною здатністю Full HD+, частотою оновлення 120 Гц і підтримкою HDR10+. За продуктивність відповідає чіп MediaTek Dimensity 8100, а живиться пристрій від акумулятора ємністю 4500 мАг.

Гаджет вийде обмеженим тиражем і почне продаватися в Китаї 31 травня, за межами піднебесної він навряд чи з’явиться. Вартість пристрою в єдиній конфігурації 12/256 ГБ складе 2799 юанів або 415 доларів.