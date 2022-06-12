Оновлений флагманський процесор Snapdragon 8 Gen 2 отримає оригінальну архітектуру ядер

Успіх Snapdragon 8 Gen 1 спонукає виробника цих процесорів вдосконалювати та покращувати свій продукт, тож незабаром світ побачить друге покоління потужного флагманського чіпа. Презентація розробки очікується вже наприкінці 2022 року.





Від попередника він в першу чергу відрізнятиметься архітектурою ядер, яка стане більш досконалою та ефективною. За задумом інженерів, 8 ядер процесора будуть розподілені за принципом 1+2+2+3, тобто:

1 надпотужне ядро Cortex-X3;

2 кластери по 2 ядра Cortex-A720;

3 енергоефективних ядра Cortex-A510.

В якості відеоприскорювача вочевидь буде встановлено Adreno 740. Також відомо, що оновлений чіпсет отримає 4-нм техпроцес, що зробить його досить енергоефективним та продуктивним. Проте навряд чи нова розробка позбудеться надмірного нагріву під час виконання складних завдань. Але своєрідною нормою для флагманських моделей смартфонів вже стала масивна система охолодження компонентів, тож очікуємо максимально комфортного використання пристроїв з оновленими компонентами.

Попри однакову з попередником тактову частоту, Snapdragon 8 Gen 2 продемонструє зростання потужності на 30 відсотків. Більшість флагманських смартфонів 2022 року отримали саме Snapdragon 8 Gen 1, адже в порівнянні зі Snapdragon 888+ він став потужнішим на 35-40 відсотків.

Ще однією особливістю новинки стане новий модуль 5G-мереж X70, який підтримуватиме швидкість завантаження до 10 Гбіт/сек. У Snapdragon 8 Gen 2 буде інтегровано оновлений нейропроцесор для покращення роботи штучного інтелекту.

Такий розподіл ядер буде більш ефективним в розв’язанні простих чи складних завдань, але у виробництві новий процесор вийде дещо дорожчим.

З огляду на те, що Snapdragon 8 Gen 1 виявився досить схильним до нагріву та енерговитратним, очікується, що нове покоління позбудеться цих вад.

Виробником свіжої флагманської платформи вірогідно стане тайванська компанія TSMC.