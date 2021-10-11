До землі летять два гігантські астероїди з інтервалом в 5 днів

У п’ятницю, 15 жовтня, на досить близькій відстань від Землі пролетить астероїд 2021 SM3. Його діаметр становить близько 160 метрів – це приблизно на 20% більше єгипетської піраміди Хеопса. Про це повідомляє Newsweek .





У Лабораторії реактивного руху NASA астероїд класифікують як об’єкт, що зближуються з Землею (ОСЗ). Максимальна відстань, на яку він наблизиться – 3 млн км.

Це значно менше, ніж до будь-якої планети Сонячної системи, але, все одно, в 7,5 раз більше відстані до Місяця, тому безпосередньої загрози для Землі цей космічний об’єкт представляти не буде.

Однак 20 жовтня на ще меншу відстань до нашої планети підійде інший “Аполлон” – 230-метровий астероїд 1996 VB3. Він промчить в 2 млн км від Землі.

На орбіту Землі щодня потрапляє понад 100 тонн малюсіньких космічних об’єктів і космічного сміття. Все, що менше легкового автомобіля, здатне згоріти в атмосфері і не вважається загрозою для планети.