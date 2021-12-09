Ці комахи їдять пластик, що розкладається сотні років

Усі знають, що пластик шкодить навколишньому середовищу. Але ніхто не може відмовитись від нього повністю, адже ми робимо з нього майже все! Пакети, посуд і навіть меблі. Чи чекає на нас пластиковий апокаліпсис? Багато вчених думають, що так. А от комахи не думають, а просто їдять те, що у природі переробляється століттями .





Головний кандидат на визволителя планети від пластику – це гусениці воскової молі, або воскові хробаки . До теперішнього моменту вони вважалися шкідниками – у дикій природі ці комахи гадять бджолам, пожираючи воскові стільники . Про їхні суперздібності, як водиться, дізналися випадково.

Якось одна бджолярка чистила стільники від воскових хробаків та сміття. Склала це добро в целофановий пакет і пішла відпочивати. А коли повернулася — пакет перетворився на діряве сито . Комахи його прогризли! При цьому целофаном дієта воскових хробаків не обмежується – вони можуть їсти й інші види пластику, наприклад, поліетилен . Для довідки, у природних умовах він розкладається протягом 100-500 років ! Це один із найскладніших у переробці пластиків!

Таке стало можливим завдяки унікальним ферментам, які виробляються в їхній травній системі . Якщо ми навчимося отримувати такі ферменти у лабораторії, то пластикову катастрофу можна буде сміливо послати на небо по зірку.

Але не тільки воскові хробаки прославилися пожиранням пластику. Подібні здібності виявилися у личинок борошняних хрущаків — жуків із сімейства чорнотілок . В експериментах вони показували дивовижну здатність жерти пінопласт. При цьому личинки, що виросли на пластиковій дієті, були такими ж здоровими, як і ті, хто сидів на стандартному харчуванні з висівок .

Зрозуміло, це не означає, що тепер можна розкидати пластик абияк і де завгодно: його, як і раніше, доведеться збирати в спеціально встановлені місця. Але завдяки цій унікальній комахі ми на крок ближче до перемоги над пластмасовим світом!