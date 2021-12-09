Статті

Чому жорсткий диск називають жорстким?

09.12.2021
Менше хвилини

Річ у тім, що коли з’явилися перші персональні комп’ютери, вони не мали внутрішнього жорсткого диска. Та й такого слова ще не було. У ролі накопичувача використовувалися гнучкі диски, які називають “дискети”. Усередині корпусу дискети був пластиковий диск із магнітним напиленням, який і служив накопичувачем інформації.


Як правило, комп’ютер мав два дисководи: A і B — на одному була операційна система та програми, а інший використовувався для зберігання та перенесення інформації. Після того, як з’явився класичний диск, його стали називати жорстким, адже принципи роботи у гнучкого та жорсткого дисків дуже схожі.

Новини по темі

Сучасні операційні системи досі резервують літери A і B для гнучких дисків і починають нумерацію з диска C – так склалося історично і зміна даного параметра може призвести до збоїв застарілих програм.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


﻿
09.12.2021
Менше хвилини

Новини по темі

Android оперативна пам'ять

Пам’яті багато не буває: З яким обсягом пам’яті купувати смартфон в 2021 році

08.12.2021
Windows 11

Чому українці не переходять на Windows 11

08.12.2021
морська вівця

Морська вівця: неймовірно милий равлик, який виглядає як персонаж аніме та вміє фотосинтезувати

08.12.2021

Як уберегти ноутбук від перегріву – 5 лайфхаків

08.12.2021
Back to top button