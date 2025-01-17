Особенности ремонта Samsung S23 ULTRA при проблемах с питанием или дисплеем

SAMSUNG S23 ULTRA – СКОЛЫ НА ЭКРАНЕ. РЕМОНТ / ЗАМЕНА ЭКРАНА.



Когда у вас есть повреждения дисплея в смартфоне S23 ultra

– наилучший выход это замена оригинального экрана с рамкой.



В телефоне экран с закруглением – поэтому замена стекла отдельно здесь возможна, но крайне затруднительна



Замена дисплейного модуля оригинал – наилучшее решение проблемы.

В оригинальной поставке это практически половина телефона с рамкой, кнопками включения и звука и установленным динамиком.







Предварительная цена замены замены оригинального экрана

на январь 2025 года для Samsung S23 ultra



около 15500 грн

В зависимости от цвета корпуса экраны поставляются в пяти модификациях:

Samsung S23 Ultra S918b (дисплей+сенсор+стекло +рамка черная – Black)

Part Number: GH82-30465A

Part Number: GH82-30465A Samsung SM-S918B Galaxy S23 Ultra (дисплей+сенсор+стекло +рамка бежевый – Beige/Cream)

Номер деталі: GH82-30465B

Номер деталі: GH82-30465B Samsung S23 Ultra S918b (дисплей+сенсор+стекло +рамка зеленый Green)

Артикул: GH82-30465C

Артикул: GH82-30465C Samsung S23 Ultra S918b (дисплей+сенсор+стекло +рамка -розововый/лавандовий Lavand)

Артикул: GH82-30465D

Артикул: GH82-30465D Samsung SM-S918B Galaxy S23 Ultra LCD+Touch+Фронтальная крышка (сірий/красный)

Артикул: GH82-30465E



2.SAMSUNG S23 ULTRA – ЗАМЕНА ЗАДНЕГО СТЕКЛА/ КРЫШКИ

Задняя крышка для S23 ultra очень хорошего качества. Даже если в телефоне разбит экран или дисплей крышка останется целой



Но все же при сильных повреждениях крышка может пострадать

Стоимость замены оригинальной задней крышки для Samsung S23 ultra около 2300 грн





3. Samsung S23 Ultra.

Ремонт микросхем питания.

Замена чипов контроллера питания, контроллера заряда



3.1 ПРИЗНАКИ ПОЛОМКИ



Телефон не влючается

Переодически перезагружается

При звонке может отключится. (возможно проблема с акб)

При заряде есть индикация заряда но реально телефон не заряжается

3.2 ПРИЧИНЫ ПОЛОМКИ

В телефоне Samsung S23 ultra – используются следующие микросхемы для регулировки питания и заряда телефона



в результате перепада напряжений – возможен это выход из строя микросхемы контроллера питания или заряда.

Управление питанием Analog Devices MAX77705C

Зарядное устройство NXP Semiconductor PCA9481UK





Управление питанием power management Silicon Mitus SM3080I

Управление питанием power management Samsung S2MPBA3

Также в зоне риска при нестабильной работе сети

находятся вспомогательные микросхемы питания и заряда





Qualcomm PM8550VE-001 power management

Qualcomm PM8550VS-001 power management

Samsung S2MPB02 power management.

3.3 КАКАЯ СТОИМОСТЬ ЗАМЕНЫ МИКРОСХЕМ ПИТАНИЯ В ТЕЛЕФОНЕ SАMSUNG S23 ULTRA?



Точно назвать цену, которую Вам придется заплатить за восстановление работоспособности телефона, сервисный инженер может озвучить только на основании результатов диагностики.



Предварительно цену ремонта по ремонту замене микросхем для S24 ultra от

1500 до 3500 грн





3. Samsung S23 Ultra.

Телефон быстро разряжается



Замена аккумулятора





Samsung SVC BATT ASSY-EB-BS918ABY,4855,30,S918

Part Number: GH82-30459A

Признаки выхода из строя аккумулятора

Телефон быстро разряжается

Отключается при звонке

Отклеивается задняя крышка (вздулся акб)



цена замены оригинального аккумулятора Samsung S23 ultra от 2200 грн







3. Samsung S23 Ultra.

Телефон не заряжается





Дополнительная плата с разъёмом заряда и сим приемником

Если телефон вообще не заряжается и нет индикации заряда на экране телефона причиной может быть выход из строя разъёма TPC на дополнительной плате телефона





Замена оригинальной дополнительной платы для Samsung S23 Ultra около 2000 грн

Samsung IF SUB PBA ASSY-SM-S918B

Part Number: GH96-15621A





По всем вопросам ремонта вы можете обратиться в Сервисный центр «Мастерфон»

https://masterfon.kiev.ua/servis-remont-samsung-s918-galaxy-s23-ultra.html



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