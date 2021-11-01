Опубліковано тест на старіння мозку: потрібно знайти 10 речей на картинці
Чим старша людина — тим гірше працюють не лише суглоби, а й мозок. Проте процес деградації розумових здібностей можна уповільнити: вчені вважають, що інтелектуальні забави на кшталт кросвордів, судоку, загадок та інші заняття, які змушують думати, дозволяють довше зберігати гострий розум і навіть віддаляють деменцію.
Є цікавий японський тест, який дозволить визначити «ефективність» роботи мозку та уважність до деталей. Дана картинка:
На ній необхідно знайти:
- Мишу.
- Пензлик.
- Змію.
- Іголку.
- Ложку.
- Чобіт.
- Черевик.
- Рибу.
- Ще одного птаха.
- Повітряного змія.
Нормальним вважається термін 10 хвилин: якщо вкластися у них — отже мозок працює відмінно. Якщо вдалося виявити 8-9 предметів, значить починають підкрадатися ознаки старіння або ж ви схильні до хронічної втоми. Ну а половина предметів чи менше — очевидна ознака необхідності зайнятися активною профілактикою деменції.
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Підказки для тих, хто з чимось не справляється, але хоче продовжити пошуки :
- миша це видобуток;
- пензлик, змія, голка та ложка – на стовбурах дерева;
- черевик знаходиться внизу, і має шнурки;
- чобіт дуже чорний;
- риба у кущах;
- четвертий птах і повітряний змій – знизу.
Ну і читерська картинка з відгадками – вони відмічені червоними кружальцями:
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