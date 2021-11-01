Опубліковано тест на старіння мозку: потрібно знайти 10 речей на картинці

Чим старша людина — тим гірше працюють не лише суглоби, а й мозок. Проте процес деградації розумових здібностей можна уповільнити: вчені вважають, що інтелектуальні забави на кшталт кросвордів, судоку, загадок та інші заняття, які змушують думати, дозволяють довше зберігати гострий розум і навіть віддаляють деменцію.





Є цікавий японський тест, який дозволить визначити «ефективність» роботи мозку та уважність до деталей. Дана картинка:

На ній необхідно знайти:

М ишу. Пензлик . З мію. І голку. Л ожку. Чобіт. Черевик. Р ибу. Ще одного птаха. Повітряного змія.

Нормальним вважається термін 10 хвилин: якщо вкластися у них — отже мозок працює відмінно. Якщо вдалося виявити 8-9 предметів, значить починають підкрадатися ознаки старіння або ж ви схильні до хронічної втоми. Ну а половина предметів чи менше — очевидна ознака необхідності зайнятися активною профілактикою деменції.