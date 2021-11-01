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Опубліковано тест на старіння мозку: потрібно знайти 10 речей на картинці

01.11.2021
Менше хвилини
мозок

Чим старша людина — тим гірше працюють не лише суглоби, а й мозок. Проте процес деградації розумових здібностей можна уповільнити: вчені вважають, що інтелектуальні забави на кшталт кросвордів, судоку, загадок та інші заняття, які змушують думати, дозволяють довше зберігати гострий розум і навіть віддаляють деменцію.


Є цікавий японський тест, який дозволить визначити «ефективність» роботи мозку та уважність до деталей. Дана картинка:

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На ній необхідно знайти:

  1. Мишу.
  2. Пензлик.
  3. Змію.
  4. Іголку.
  5. Ложку.
  6. Чобіт.
  7. Черевик.
  8. Рибу.
  9. Ще одного птаха.
  10. Повітряного змія.

Нормальним вважається термін 10 хвилин: якщо вкластися у них — отже мозок працює відмінно. Якщо вдалося виявити 8-9 предметів, значить починають підкрадатися ознаки старіння або ж ви схильні до хронічної втоми. Ну а половина предметів чи менше — очевидна ознака необхідності зайнятися активною профілактикою деменції. 

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Підказки для тих, хто з чимось не справляється, але хоче продовжити пошуки :

  • миша це видобуток;
  • пензлик, змія, голка та ложка – на стовбурах дерева;
  • черевик знаходиться внизу, і має шнурки;
  • чобіт дуже чорний;
  • риба у кущах;
  • четвертий птах і повітряний змій – знизу.

Ну і читерська картинка з відгадками – вони відмічені червоними кружальцями:

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01.11.2021
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