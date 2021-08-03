Нічого святого: як злочинці обманюють дітей на вулиці
У сучасному світі різні види шахрайства і обману отримали досить широке поширення. При цьому, як правило, в якості своїх жертв злочинці найчастіше вибирають найбільш незахищених людей, яких набагато легше обвести навколо пальці. У число таких людей входять і діти.
Cпособи обману
На сьогоднішній день існує безліч шахрайських схем, втім, якщо мова йде про дітей, то найчастіше їх не доводиться навіть застосовувати з огляду на дитячу довірливість.
Найбільш часто зловмисники представляються дітям знайомими їх батьків, щоб викликати у дітей довіру. Маленька дитина вірить в таку легенду і стає більш слухняною з незнайомцем, який в разі не послуху “може” розповісти це батькам.
Іншим не менш популярним способом обману є обіцянка дитині якихось матеріальних благ. Наприклад, солодощів або інших подарунків. Більшість дітей, бажаючи отримати смаколик, виконають все, що їм скаже доросла людина.
Як захиститися
Вірніше буде трохи інша постановка питання. Як захистити дітей. Це в повному обсязі турбота батьків, на чиї плечі лягає обов’язок пояснювати своїм дітям норми поведінки.
- По-перше, дітям необхідно не просто заборонити, а переконати, що розмовляти з незнайомими людьми дуже небезпечно. Однак, подібне правило може не подіяти, якщо шахрай назветься другом сім’ї, оскільки він вже виходить ніби знайомим в очах дитини. Якщо таке сталося дитину слід навчити відразу ж дзвонити батькам і уточнювати інформацію, адже недарма зараз практично всі діти ходять по вулиці з телефонами. Подальші дії дитини в подібній ситуації визначаються батьками в залежності від самої ситуації.
- По-друге, дітлахи повинні знати, що не можна брати нічого у незнайомців і вірити їм теж не можна ні в якому разі. Іншим не менш дієвим способом боротьби з вірою, що дитині хтось дасть щось буде не обділяти малюків в іграшках і солодощах. Якщо дитина бачить цукерки тільки у свята, то з незнайомцем за цукерки піде охочіше. В цей же час діти, які ті ж цукерки завжди мають вдома, відмовлять шахраю.
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