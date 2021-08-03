Нічого святого: як злочинці обманюють дітей на вулиці

У сучасному світі різні види шахрайства і обману отримали досить широке поширення. При цьому, як правило, в якості своїх жертв злочинці найчастіше вибирають найбільш незахищених людей, яких набагато легше обвести навколо пальці. У число таких людей входять і діти.





Cпособи обману

На сьогоднішній день існує безліч шахрайських схем, втім, якщо мова йде про дітей, то найчастіше їх не доводиться навіть застосовувати з огляду на дитячу довірливість.

Найбільш часто зловмисники представляються дітям знайомими їх батьків, щоб викликати у дітей довіру. Маленька дитина вірить в таку легенду і стає більш слухняною з незнайомцем, який в разі не послуху “може” розповісти це батькам.

Іншим не менш популярним способом обману є обіцянка дитині якихось матеріальних благ. Наприклад, солодощів або інших подарунків. Більшість дітей, бажаючи отримати смаколик, виконають все, що їм скаже доросла людина.

Як захиститися

Вірніше буде трохи інша постановка питання. Як захистити дітей. Це в повному обсязі турбота батьків, на чиї плечі лягає обов’язок пояснювати своїм дітям норми поведінки.