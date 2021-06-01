Названо 10 ознак, за якими можна їх виявити інтернет-шахраїв

Зараз вік технологій і дуже багато людей перейшли в інтернет для роботи, навчання і спілкування. Особливо зараз, під час пандемії.





У зв’язку з цим з’явилася величезна кількість інтернет-шахраїв, фінансових пірамід і всіляких «секретних» стратегій заробітку.

Давайте в цій статті розглянемо 10 ознак, за якими можна відрізнити фінансову піраміду і не потрапити на гачок шахраїв.

№1

Організація або компанія зареєстрована не в Україні. Цей факт вже має застерегти від будь-яких вкладень.

Часто шахраї ведуть діяльність через закордонні компанії, щоб їх було складніше вичислити і змусити понести відповідальність.

№2

Якщо у компанії немає ліцензії Національного Банку на здійснення фінансової та інвестиційної діяльності, то це має також зупинити вас, від якихось вкладень або дій.

Чому у компанії немає ліцензії? Ймовірно, вона не зможу її отримати через протизаконну діяльність.

№3

Якщо дані про адресу компанії не точні або різні в окремих джерелах. Можна пробити адресу в Google Maps.

Часто на сайті якоїсь компанії можуть бути адреси популярних бізнес-центрів в Києві або інших великих містах, але це обов’язково потрібно перевірити. Можна навіть прийти за адресою особисто, щоб з’ясувати існування компанії.

Чи справді за цією адресою є така компанія і чим вона займається?

№4

Якщо компанія обіцяє дохід значно більше ніж 5% річних, це дуже підозріло. Можна моніторити прибутковість по банківських вкладах.

Дуже високий, легкий і швидкий дохід кружляє голови довірливих людей і як правило, в більшості випадків – обман!

Це відіграє психологічну складову, людина на емоціях вже не може мислити тверезо і приймати зважені рішення, на це і розраховують шахраї.

№5

Якщо вам точно гарантують 100% отримання доходу, це дивно. Ніяких гарантій в інвестиціях бути не може. Знову ж всі ризики і гарантії повинні чітко прописуватися в договорі з усіма необхідними підписами та печатками.

Шахраї хочуть максимально втертися в довіру до людей, тому пропонують найсолодші і нереальні умови.

№6

Нав’язлива реклама через сумнівні ресурси. Часто шахраї можуть рекламувати якийсь продукт або компанію, через блогерів, соціальні мережі або сумнівні сайти.

Якщо ви помічаєте, що цієї реклами дуже багато і вона нав’язлива, інформацію з реклами складно перевірити, а ресурс, який рекламує компанію маловідомий і не достовірний, то швидше за все реклама від шахраїв.

Сайти, блогери та інші ресурси, які себе поважають і давно працюють, ретельно вибирають рекламу, оскільки це може відбитися на їх репутації.

№7

Ще один момент, який повинен насторожити, це неможливість отримати достовірну та зрозумілу інформацію про майно, доходи та витрати компанії.

Ця інформація повинна бути відображена на офіційному сайті компанії, а також на незалежних інформаційних ресурсах.

На таких ресурсах можна подивитися інформацію про реєстрацію компанії, керівників і іншу інформацію, яку можна перевірити на відповідність дійсності.

№8

Якщо заробити вам пропонують шляхом запрошення інших людей і заробіток залежить тільки від того, запросили ви інших людей чи ні, то швидше за все, це фінансова піраміда.

Заробити можуть тільки перші люди, які, природно, озолотяться тільки на ошуканих запрошених людей. Піраміда рано чи пізно замикається і в кінці неї залишається ошукані, а на верхівці шахраї, які непогано збагатилися.

Якщо вам пропонують заробити так легко і не вимушено, то чому ж сотні і тисячі людей цим не користуються? Раз це такий секретний і робочий спосіб, то чому ж вам його віддають безкоштовно? Тут явно є якийсь підступ.

№9

Якщо ви з пояснення менеджера або інформації з реклами чи сайту так і не зрозуміли ясно і чітко, чим і як заробляє компанія і клієнти, то це ознака шахрайства.

Вони пояснюють все розпливчасто і не зрозуміло, щоб по можливості заплутати і змусити просто довірити свої гроші незрозуміло кому.

№10

В інтернеті є також ресурси, на яких можна дізнатися, коли був зареєстрований той чи інший сайт, якщо він працює всього кілька місяців, це теж повинно насторожити.

Швидше за все, це чергова фірма-одноденка, вона також швидко перестане існувати після отримання ваших грошей, як і сотні і тисячі фірм до неї.

Підсумуємо

Сьогодні потрібно мати досить критичне мислення і не приймати за правду будь-яке слово. Всю інформацію потрібно ретельно перевіряти, досліджувати факти.

Краще не приймати ніяких поспішних і емоційних рішень, порадитися з рідними або друзями, перш ніж вкладати кудись гроші. Легких грошей не буває – це факт. Вони бувають тільки у шахраїв, які користуються нашою довірою і недосвідченістю.