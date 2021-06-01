Стало відомо, як українські мобільні оператори ховають платні послуги

Мобільні оператори часто підключають клієнтам платні послуги, про які останні можуть навіть не знати. Як мобільні оператори ховають платні послуги, і як їх знайти?





Ховають в описі тарифного плану

Платні послуги часто з’являються з моменту підключення користувачем тарифного плану. Тобто послуга активується відразу, але клієнт про це не підозрює. Мобільні оператори користуються тим, що дуже мала кількість користувачів повністю читає опис тарифного плану. Зазвичай люди зупиняються на загальній вартості, кількості хвилин, SMS та гігабайт. Все, що написано далі, рідко привертає увагу клієнтів.

Однак саме там найчастіше знаходиться інформація про додаткові платні послуги, які підключаються разом з обраним тарифом, але оплачуються окремо.

Щоб не попастися на цей прийом, рекомендується повністю ознайомитися з описом тарифного плану до його підключення. Будь-які незрозумілі моменти необхідно з’ясувати разом з оператором, щоб в майбутньому уникнути зайвих витрат.

Ховають на сайті і в додатку

Якщо перший спосіб заховати платну послугу зав’язаний на неуважності самих клієнтів, чим часто користуються оператори, другий метод складно назвати чесним. Полягає він у тому, що платні послуги попросту неможливо знайти ні на офіційному сайті компанії в особистому кабінеті, ні в мобільному додатку.

Якщо список платних послуг порожній (або список зовсім відсутній), а гроші з рахунку продовжують витікати, необхідно скористатися деталізацією витрат. Знайти її можна на сайті, або замовити у самого оператора за офіційним номером гарячої лінії. У деталізації будуть вказані всі витрати і послуги, які не можна знайти в додатку або на сайті.

Ховають платні послуги в списку “безкоштовних”

Іноді платні послуги важко виявити, навіть якщо оператор вказує їх в особистому кабінеті клієнта. Виверт полягає у використанні короткого опису послуги – в ньому вартість може дорівнювати нулю, тому користувач не зверне на це уваги. Однак якщо клієнт відкриє детальну інформацію про послугу, то побачить, що плата за неї все-таки стягується. Наприклад, в короткому описі до послуги вказана абонентська плата за місяць, що дорівнює 0 гривень. Однак в докладній інформації відкривається новий пункт – вартість за одиничне використання послуги, що дорівнює 2 гривням.

Міняють вартість в залежності від умов

Деякі послуги стають платними тільки за певних умов. Наприклад, послугою можна скористатися безкоштовно 5 разів, після чого за неї починає стягуватися плата. Такі умови можуть також знаходитися в докладному описі до послуги, який повністю читають далеко не всі клієнти оператора.

Переводять “безкоштовні” послуги в платні

Найпоширеніший спосіб заховати платну послугу полягає в несподіваному переводі безкоштовної послуги в платну. При цьому оператор може навіть не вислати абоненту повідомлення про це. У цій ситуації також допоможе деталізація витрат, яка включає в себе опис всіх витрат з мобільного рахунку абонента.