Топ-6 безкоштовних VPN-розширень для браузера Chrome

Якщо вам потрібний VPN тільки для серфінгу в інтернеті, можна встановити його як розширення прямо в браузері. Ми вибрали найпопулярніші та найнадійніші VPN-сервіси для Chrome, але вони доступні і для всіх інших браузерів на його основі.





Як встановити розширення в Chrome

Для початку пари слів про те, де завантажити доповнення (розширення) для браузера від Google.

Все просто: натисніть на три точки у верхньому правому кутку, відкрийте меню «Інші інструменти» – «Розширення». Далі клацніть по трьох смужках праворуч і виберіть “Інтернет-магазин Chrome”. У ньому можна знайти потрібні розширення за допомогою рядка пошуку.

Після встановлення розширення з’явиться в списку встановлених – його можна відкрити за допомогою іконки з пазлом біля вашої аватарки.

ZenMate

4 країни для безкоштовного підключення (74 – платно)

Від $1.99 на місяць при покупці платної версії

Безкоштовне розширення для Chrome від популярного VPN-сервісу. Без оплати в ньому є 4 країни: Німеччина, Румунія, США та Сінгапур. Підключення відбувається автоматично до сервера з найкращою швидкістю. Для початку роботи VPN достатньо натиснути одну кнопку в центрі вікна розширення. У платній версії можна вибирати локацію для підключення з 74 різних країн. Найдоступніша підписка на VPN для браузера коштуватиме $1.99 на місяць при оплаті річного тарифу. Є 7-денний пробний період.

Browsec VPN

4 країни для безкоштовного підключення (42 – платно)

Від $2.99 ​​на місяць при покупці платної версії

Ще один популярний сервіс, який також працює на ПК та смартфонах. Розширення для Chrome мало чим відрізняється за інтерфейсом від тієї ж мобільної програми: воно містить єдину кнопку Start VPN та меню для вибору країни підключення. У безкоштовній версії є лише США, Великобританія, Сінгапур та Голландія. Платна підписка обійдеться від $2.99 ​​на місяць і відкриє доступ до більш ніж 600 серверів у 42 країнах — тоді ви зможете обрати найвільнішу мережу та прискорити з’єднання.

Hotspot Shield Free VPN Proxy

Безкоштовно для користувачів з України

Безкоштовний і безлімітний VPN для браузера – в ньому немає обмежень ні за часом роботи, ні щодо трафіку. Для українських користувачів всі можливості преміум доступні безкоштовно.

SetupVPN – Lifetime Free VPN

Вимагає реєстрації, 5 країн для безкоштовного підключення (42 – платно)

Від $24 на рік при покупці платної версії

Безкоштовне розширення з понад 40 000 завантажень у магазині Google Chrome та оцінкою 4.8/5 – це дуже гарний результат. Щоправда, для його використання знадобиться реєстрація (електронною поштою). Далі все працюватиме безкоштовно: вибираєте одну з п’яти країн для підключення та заходите на заблоковані сайти. Доступні локації в Канаді, Швейцарії, США, Великій Британії та Голландії. Платна підписка включає 600+ серверів та 42 країни, а також робить з’єднання до 4 разів швидше. Ціна за 1 рік становитиме $24.

Windscribe

Безкоштовно доступно 10 Гбайт трафіку на місяць

Від $4.08 на місяць при покупці платної версії

Безкоштовний VPN для браузера з обмеженням трафіку: до 10 Гбайт на місяць і до 1 Гбайт на день. Безкоштовне підключення відбувається автоматично, хоча в деяких країнах можна вибрати сервер вручну (США, Великобританія, Туреччина, Франція та інші). Платна версія не має обмежень щодо кількості даних і дозволяє підключатися до серверів у 69 країнах та 112 містах. Найвигідніша передплата коштує $4.08 на місяць, якщо заплатити одразу за рік.

TunnelBear VPN

Потрібна реєстрація, безкоштовно доступно 9990 Мбайт трафіку на місяць

Від $3 на місяць при покупці платної версії

Популярний безкоштовний ВПН, але з обмеженнями: лише 9990 Мбайт трафіку на місяць. Цього мало для перегляду відео, але вистачить для легшого контенту. Щоб використовувати VPN з безлімітним трафіком на 5 пристроях, знадобиться оформити передплату — найдешевша коштуватиме $3 місяць, але тільки якщо ви відразу оплатите її за 3 роки вперед ($120).