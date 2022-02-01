Мобільні динозаври: легендарні виробники телефонів, яких вже немає

Що трапилося з легендарними виробниками телефонів, чиї пристрої колись були відомі всьому світу? Розповідаємо, що стало зі знаменитими компаніями, мобільники яких раніше мали шалений успіх.





Siemens

Підрозділ Siemens Mobile розпочав виробництво телефонів ще в 1985 році. У 1999 році вони випустили перший у світі слайдер під назвою Siemens SL10, але світові в основному запам’яталися моделі серії 55 і 65. Останні (наприклад, Siemens C65) користувався особливою популярністю в Україні – наявність камери, сіро-синій дизайн та кольоровий екран підкорили серця багатьох. 2003 року у підрозділу з’явилася власна ОС, а з нею і перший смартфон — Siemens SX1.

Однак надалі сталася низка інцидентів, серед яких великі скандали, не пов’язані з виробництвом телефонів, та серйозні помилки менеджменту. В результаті підрозділ був визнаний збитковим і його викупила тайванська компанія BenQ.

Nokia

Фінська компанія подарувала світові Nokia 3310 – телефон, який назавжди залишиться в пам’яті людей як безсмертний. Крім нього були й інші цікаві моделі, наприклад Nokia E71, оснащений повноцінною QWERTY-клавіатурою, або надійний Nokia 6300 зі сталевим корпусом.

2008 року компанія випустила свій перший сенсорний телефон Nokia 5800 XpressMusic, який добре продавався. Незважаючи на це, надалі Nokia не змогла конкурувати з iPhone та смартфонами під управлінням Android інших фірм, і у 2013 була викуплена Microsoft. У 2016 році було оголошено про співпрацю з компанією HMD Global, яка продовжила випускати пристрої під брендом Nokia. Проте колишнього успіху телефони цієї марки досягти так і не змогли.

Motorola

Виробник запам’ятався в Україні моделями Motorola RAZR V3 (стильна розкладачка з кольоровим екраном), E398 та ROKR E1 (потужні стереодинаміки) та MPx200 (елегантний чорний корпус). Проте через серйозні збитки компанія провела кілька реструктуризацій і в результаті розділилася на дві компанії – Motorola Solutions та Motorola Mobility. Останню надалі викупила корпорація Google.

HTC

Компанія випустила перший Android-смартфон T-Mobile G1 у форматі слайдера із висувною клавіатурою. Багатьом HTC запам’яталися смартфонами HTC HD2 та HTC Hero з незвичайною формою корпусу, а також HTC Desire з неповторним та унікальним стилем, який надалі простежується і в інших моделях цього виробника.

HTC випустила десятки моделей, що мали особливу популярність. Однак виробництво кількох досить посередніх телефонів, а надалі збільшення вартості пристроїв призвело до значного зниження обсягів продажів і втрати колишньої репутації. Як результат – у 2017 році мобільний підрозділ HTC було викуплено Google.

Інші популярні виробники

Sony Ericcson – результат злиття шведською компанією Ericcson та японською Sony. Серед моделей, що запам’яталися, хочеться відзначити K700i з широким функціоналом і металевим корпусом, а також музичний бренд Walkman з гарнітурою в комплекті. У 2012 році була повністю викуплена Sony.

Blackberry — канадська компанія, яка знайома з пристроїв, що на вигляд нагадують пейджери з великим екраном. 2020 року TCL опублікувала новину про закінчення випуску смартфонів під брендом Blackberry.

LG – колись популярний бренд, який припинив випуск смартфонів у 2021 році.

Meizu — китайська компанія, яка до 2019 року зіткнулася із серйозними труднощами, через що зосередилася лише на китайському ринку та почала фінансуватися державою.

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