Що станеться насправді, якщо у літака відмовлять всі двигуни?

Незважаючи на те, що літаки, згідно зі статистичними даними, є найбільш безпечним транспортним засобом, аерофобія зустрічається у великої кількості людей. Жахливі кадри авіакатастроф, побачені колись, або просто страх висоти – причини можуть бути різними.





А дійсно – що ж трапиться, якщо у літака раптово відмовлять всі двигуни?

Витривалість літаків

Зазвичай в пасажирській та вантажній авіасфері експлуатуються літаки з двома або чотирма двигунами. Літак, який має два двигуни, влаштований таким чином, що може летіти навіть в тому випадку, коли працездатним залишається тільки один. Авіалайнер із чотирма двигунами буде парити в небі і в тому випадку, коли вийдуть з ладу два. Умовно можна зробити висновок, що якщо 50% двигунів в цілості й схоронності, літак не впаде.

Варто зазначити, що подібні ситуації завжди несподівані і, не менш важливо, дуже рідкісні. Імовірність же відмови абсолютно всієї рухової системи в такій ситуації дорівнює нулю.

Зліт – найнебезпечніший момент

Перед зльотом літак проходить ретельну перевірку на справність. Оскільки на борту знаходяться десятки, а то і сотні людей, то ставляться до технічної перевірки максимально серйозно. Тому якщо ваш літак злетів, то це означає, що він повністю справний і знаходиться в ідеальному стані. В такому випадку відсоток ризику не великий, але все-таки є, тому що залежить від зовнішніх обставин – метеорологічних умов, польотів птахів і т.д.

Момент злету є найбільш ризикованим, тому що в цей час може статися відмова силової установки. Це стає критичною точкою. Однак потрібно розуміти, що сучасні літаки влаштовані таким чином, що навіть в подібній ситуації у пілота буде можливість здійснити зліт і почати політ.

У рідкісних випадках злети закінчуються трагічно, як це було 7 вересня 2011 року з російським лайнером ЯК-42, який віз на борту Ярославську хокейну команду «Локомотив ». Під час зльоту літака не вистачило відстані для розгону, в результаті чого кут зльоту виявився занадто високим.

Повна відмова силової установки

Проте, варто відзначити, що навіть в разі відмови абсолютно кожного двигуна, літак, на подив, не впаде. Чисто технічно він стане планером і буде парити в небі. Зрозуміло, в цей час літак буде поступово знижуватися, але швидкість зниження залежатиме від його аеродинамічних характеристик і можливостей. Це, зрозуміло, в ідеалі – при штильовій або відносно спокійній погоді.

Звичайно ж, в подібних ситуаціях все залежить від пілота. Дійсно досвідчений фахівець зможе посадити літак навіть у таких екстрених випадках.

Історичний приклад

В історії є епізоди, коли літак був вдало посаджений при відмові всіх двигунів. Так, 15 січня 2009 році через 90 секунд після зльоту літак з Нью-Йорка врізався в зграю птахів, які вивели з ладу обидва двигуни. Пілот відразу подав сигнал лиха, і для лайнера була підготовлена ​​аварійна посадкова смуга, яка, однак, перебувала в 11 кілометрах від точки знаходження літака. Пілот, розраховуючи, що, скоріше за все, їм не вистачить часу долетіти до призначеного місця, був змушений прийняти рішення приземлятися на водну поверхню річки Гудзон.

Зазвичай аварійні посадки на воду закінчуються катастрофою, однак тут все обійшлося максимально благополучно. Всі люди залишилися цілими, більше за всіх постраждав лише літак, а вся ця історія надихнула Голлівуд зняти фільм про чудесне приземлення.

Що ж, як показує історія, можна вдало приземлитися навіть на тому літаку, у якого відмовили абсолютно всі двигуни. Але все-таки набагато приємніше і спокійніше летіти в цілості й схоронності, чи не так?