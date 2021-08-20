Експерти розповіли, чому не варто дарувати Android-смартфон літнім людям

Ми поважаємо старше покоління, тому ставимося уважно до їх потреб і бажань. Літнім людям складніше освоювати новинки і постійно переключатися з одного гаджета на інший, їм потрібна стабільність і зрозумілість. При покупці смартфона слід дотримуватися базових налаштувань і простих функцій, адже навіщо переплачувати за те, чим людина навіть не буде користуватися?





Зараз на ринку смартфонів з Android безліч. Ця система використовується в усіх економічних і бюджетних гаджетах.

У цій статті поговоримо, чому так небажано купувати смартфон з операційною системою Android літнім людям, і всім, хто погано розбирається в техніці.

Повільно працює

Згодом Android псується, для того щоб він служив справно, доведеться міняти гаджет кожні 2-3 роки. Таке явно не для людей похилого віку, тому iOS тут якраз до речі. Їх швидкість не буде губитися протягом 5-6 років.

Швидко розряджається

Пристрої на Android мають куди більш погану зарядку. В смартфоні пенсіонера з цим точно не повинно бути проблем, адже вони можуть забути зарядити гаджет і пропадуть із зони дії на якийсь час … завжди так буває, чим дешевше смартфон, тим слабкіше він тримає заряд.

Багато вірусів

Це мабуть, найгірше для літніх користувачів пристроїв. Вірус отримати дуже просто, а от вивести не кожному вийде. Тому краще купувати гаджети з IOS, який практично не пропускає ніякі віруси на пристрій.