В Україні тепер не випускають закордон ще одну категорію людей

Чоловіки-студенти з 14 вересня не можуть виїхати за кордон на навчання. У зв’язку із цим з’явилось багато проблем на кордоні: підробки документів, незаконне перетинання державного кордону. У суспільстві здійнялася хвиля обурення. Тому рішення про скасовування дозволу переглянуть. Про це повідомив представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.





Подробиці

Раніше, у лютому 2022 року, Вище військове керівництво дозволяло навчатись за кордоном студентам-чоловікам. Потім навчальний рік закінчився, багато українців повернулись додому, до своїх батьків. Коли настав час повертатись до вишів, виявилось, що просто так виїхати вже не можна. Через це під загрозою опинився освітній процес багатьох юнаків.

Андрій Демченко розповів, що лише у липні-серпні на кордоні виявили 600 «липових» документів, які підтверджують навчання чоловіків за кордоном. Тому було вирішено на деякий час призупинити випускати всіх студентів.

Розв’язати це питання можна на законодавчому рівні. Для цього необхідно внести зміни до постанови уряду №57. Вона була прийнята у 1995 р. від 27 січня. Згідно з цією постановою чоловіки-студенти іноземних вишів не входять у категорію винятків, яким можна перетинати кордон.

Згідно із постановою підроблені або недійсні документи мають бути вилученими, а дані про особу, яка їх надала передають до установи, що їх видала. Порушники далі відповідатимуть перед законом.

Одночасно із цим 12 серпня Антикорупційний комітет провів експертизу цієї постанови та виявив у ній корупціогенні фактори. Наприклад, у документі було вказано, що голова Прикордонної служби може особисто дозволяти виїхати із країни особам, які обмежені у цьому праві. Також виявлено нечітку регламентацію прав. Тому правки займуть дещо більше часу, ніж планувалось спочатку.

Саме над цими змінами найближчим часом працюватиме уряд. До того ж необхідно розробити процедури та узгодити їх із закордонними ВНЗ, щоб підтверджувати документи при перетині кордону.